Ze trekken het deksel van een eeuwenoud raadsel op.

Meer dan anderhalve eeuw nadat het gevonden werd, is de identiteit van een mysterieus skelet in Westminster Abbey in Londen mogelijk achterhaald. “We hebben twee haalbare kandidaten,” zegt professor Warwick Rodwell, de archivoloog-adviseur van Westminster Abbey die het onderzoek leidde, aldus Livescience.

De botresten zaten naar verluidt in een stenen sarcofaag die in 1820 door de hoofdmetselaar van de abdij werd blootgelegd, volgens een studie in het Journal of the British Archaeological Association. Arbeiders stuitten er per ongeluk op bij graafwerk aan de noordzijde van de kerk voor een niet nader genoemd project — en het deksel brak daarbij in zes stukken.

Specialisten concludeerden echter dat de kist eerder in die eeuw was geplunderd, waardoor men aanvankelijk dacht dat er geen overblijfselen meer aanwezig waren.

Pas in 1869, toen men de steen repareerde, werd de vondst officieel vastgelegd. Toen viel ook een Romeins aandoende beeltenis op de zijkant van de kist op, met een Latijnse inscriptie toegewijd “memoriae Valerius Amandinus” — een aanwijzing dat de sarcofaag oorspronkelijk iemand uit de Romeinse tijd herbergde. Tegelijkertijd was er op het deksel een groot kruis gekerfd, wat erop wijst dat de kist eeuwen later opnieuw is gebruikt voor de begrafenis van een christelijk geestelijke.

Het raadsel bleef de archeologen in de greep tot 2016, toen de sarcofaag voor conserveerwerk werd geopend en men ontdekte dat er wél een skelet in zat. Hoewel de beenderen door de tijd waren aangetast en gemanipuleerd — met een gat in de schedel en door elkaar geraakte arm- en beenstukken — bleek het om een man te gaan van middenleeftijd en gemiddelde lengte. De botten toonden bovendien sporen van jicht, verwondingen aan de ribben en artrose.

Datering met koolstofmethoden bracht aan het licht dat de persoon tussen ongeveer 987 en 1052 leefde, waarmee vaststaat dat de Romeinse sarcofaag later hergebruikt werd.

Maar wie lag er begraven? Om dat te achterhalen onderzocht Rodwell geboorten, sterfdata en ambtsperiodes van de abten van Westminster en zette daarmee de kandidatenlijst terug tot twee namen: Ælfwig, abt van 993 tot 1020, en zijn opvolger Wulfnoth, die van 1020 tot 1049 diende.

“We weten van geen van beide de geboortedatum,” verklaarde Rodwell volgens de Daily Mail. “Maar beide zouden prima kunnen passen als we aannemen dat de abt in zijn vroege twintig was bij benoeming en rond de vijftig stierf.” Hij voegde daaraan toe dat het feit dat Ælfwig al monnik in Westminster was, in zijn voordeel zou kunnen spreken.

Toch blijft de manier van begraven verwondering wekken. Het hergebruiken van Romeinse sarcofagen is volgens Rodwell uiterst ongebruikelijk — er zijn geen vergelijkbare gevallen bekend — maar er zou een aanwijzing verscholen kunnen liggen in de opschrift zelf. Het woord “memoriae” op de kist suggereert mogelijk dat Valerius Amandinus een vroege christen was en een belangrijke figuur in het Romeinse Londen.

“Helaas is er niets over zijn loopbaan bekend,” betreurt Rodwell.

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