Eerste Foto Frans en Mariska Bauer Samen: Zie Het Hier!

“Twee jonge tieners zonder een idee van de toekomst”

In een recente Instagram-post deelde Mariska Bauer nostalgische foto’s, waaronder een zeer speciale: de allereerste foto van haar en Frans Bauer, genomen meer dan 33 jaar geleden! Deze bijzondere herinnering stamt uit 23 augustus 1992.

Mariska voegt toe: “Nu, vier kinderen, stapels wasgoed en heel veel liefde later…”. Wie had destijds kunnen denken dat Frans en Mariska niet alleen een familie zouden stichten, maar ook samen in een televisieserie zouden verschijnen? Frans licht dit toe in de video hierboven.

Een huis vol leven

Het aantal gezinsleden is sindsdien flink gegroeid. Mariska deelde ook een foto van het uitgebreide gezin, inclusief enkele nieuwe toevoegingen.

Op de foto’s zijn niet alleen de kinderen te zien, maar ook een aantal harige vrienden. “Een groepsfoto met de honden – jawel, allemaal tegelijk,” schrijft ze bij de foto. En niet te vergeten, Croissantje & Citroentje, die poseren alsof ze op de voorpagina van Vogue Cat staan. Wat een vrolijke beestenboel!

Hoewel het huis al behoorlijk vol is, koestert Mariska nog een andere droom: ze zou heel graag oma willen worden.

