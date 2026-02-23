Mariska Bauer Spreekt Zich Uit: De Waarheid Over Frans’ Geruchtenaffaire Met Sieneke!

In het programma Het Waren Twee Geweldige Dagen, heeft Mariska Bauer uitvoerig haar mening gegeven over de speculaties rond een mogelijke affaire van haar echtgenoot Frans met zangeres Sieneke. Ze benadrukt dat er absoluut geen waarheid in schuilt, zoals ze bespreekt met rapper Brace en Christina Curry. Dit onderwerp wordt in de voorvertoning die je hierboven kunt zien behandeld, startend vanaf minuut 08:00.

In het scherm van de villa waar het programma plaatsvindt, worden drie nieuwsartikelen weergegeven: ‘Frans Bauer heeft affaire met Laura Lynn’ (2008), ‘Ex-man van Sieneke stookt geruchten op over affaire met Frans Bauer’ (april 2025) en ‘Beschuldigingen aan adres van Frans Bauer over vreemdgaan met andere zangeres’ (oktober 2025). Mariska erkent dat ze de artikelen heeft gelezen, maar voegt er direct aan toe: “Er is absoluut geen sprake van waarheid. Dat zou ik toch moeten weten.”

Lees verder na de video…

1:01 Mariska Bauer in Het Waren Twee Geweldige Dagen

Mariska Bauer: Frans is nooit vreemdgegaan

De geruchten werden versterkt door Jan Baum, de ex-man van Sieneke, die beweerde dat de Shalalie-zangeres zelfs weekendjes weg is geweest met Frans. Mariska reageert: “Weekendjes weg? Wanneer dan? Waar was ik dan? Dat zou ik toch moeten weten.”

Als Frans ooit ‘buiten de lijntjes zou kleuren’, hoeft hij niet meer bij Mariska aan te kloppen. “Dat is onacceptabel. Dan is het direct over.” Rapper Brace, die zelf meerdere keren is vreemdgegaan, vindt het opmerkelijk dat Mariska en Frans al zeventien jaar getrouwd zijn. “Jullie zijn echt van een andere generatie,” lacht Mariska.

Brace heeft zelf zes kinderen bij zes verschillende vrouwen en gaf toe dat hij steeds ‘nieuwe opwinding’ miste in een relatie. “Zou je hem straffen voor een kus en een aanraking?” Mariska blijft standvastig met haar ‘nultolerantiebeleid’: “Als ik dat één keer toesta, dat kan toch niet?”

Lees verder na de video…

4:08 Mariska Bauer openhartig over seksleven met Frans Bauer

Mariska Bauer over seksleven met Frans Bauer

Christina Curry vraagt later aan Mariska hoe zij haar seksleven met Frans spannend houdt. Met een knipoog antwoordt Mariska: “Dat zit wel goed, hoor. Hoe ouder je wordt, hoe beter het wordt. In de slaapkamer kennen we elkaars beste plekjes…” Dit is te zien in de video hierboven.

In de video hieronder heeft Sieneke al eens gereageerd op alle geruchten over Frans, in het programma Alles voor de Show met onze Thom Goderie.