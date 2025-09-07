Janny van der Heijden neemt drastisch besluit: Grote Veranderingen Op Komst!

Janny van der Heijden verlaat jury van Heel Holland Bakt Kids

Janny van der Heijden zal niet langer deel uitmaken van de jury van Heel Holland Bakt Kids, een versie van het populaire Heel Holland Bakt speciaal voor kinderen. Culinaire kenner Nick Toet, die eerder te zien was in Taarten van Abel, zal haar plaats innemen, zo kondigde Omroep MAX aan op vrijdag.

“Een zomers feestje”

“Het was altijd een plezier om aan Heel Holland Bakt Kids mee te werken”, vertelt Janny. “De opnamen vinden plaats in de zomer, precies wanneer ik het liefst vakantie vier met mijn kinderen en kleinkinderen. Ik draag het stokje dan ook met een gerust hart over aan Nick.”

Nick heeft al ervaring opgedaan met de opnames voor het nieuwe seizoen dat op 27 september van start gaat. “Het was een van de leukste ervaringen ooit en ik had het graag nog een jaar willen doen”, zegt Nick, die positief werd ontvangen door medejurylid Robèrt van Beckhoven en presentatrice Plien van Bennekom. Plien nam in 2023 de presentatie over van Edson da Graça, zoals te zien is in de video hierboven.

Nick vervolgt enthousiast: “Ik ben een beetje verliefd geworden op dit programma, misschien ook dankzij Robèrt en Plien. Het belooft hoe dan ook een smakelijke ervaring te worden!”

Verlies van hondje Nhaan

In juni deelde Janny nog het droevige nieuws dat haar hondje Nhaan, die regelmatig verscheen in Heel Holland Bakt, was overleden. Nhaan was zelfs aanwezig op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala, samen met Janny en André van Duin, waar ze in bijpassende outfits schitterden (zie onderstaande video). Janny heeft ook gesproken over haar speciale band met Nhaan tijdens een aflevering van de talkshow van Beau van Erven Dorens.

Foto: Elvin Boer, Omroep Max.

