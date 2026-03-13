Ontroerend Afscheid: Alex de Lange (37) Verliest Strijd Tegen Kanker

Alex de Lange, bekend van de televisieserie Over Mijn Lijk, is op 37-jarige leeftijd overleden aan kanker. Gedurende het programma deelde hij zijn ervaringen met deze ziekte op een open manier, wat op veel kijkers een diepe indruk achterliet. Alex leed al meer dan elf jaar aan een hersentumor en had onlangs een diagnose gekregen van een tweede, zeer zeldzame vorm van kanker: spindelcelsyndroom.

“Lieve mensen, helaas hebben we gisteren met enorm veel verdriet afscheid genomen van mijn allerliefste en sterkste echtgenoot en de allerbeste, grappigste en liefste vader van de wereld”, schreef zijn vrouw Linda op Instagram.

De Kwaadaardige Hersentumor van Alex

In 2014 ontdekte Alex dat hij een diffuse kwaadaardige hersentumor had. De tumor was lange tijd niet actief, maar twee jaar geleden begon deze te groeien. Hun zoon had al een voorgevoel dat er iets niet klopte, omdat Alex volgens hem “sneller boos en moe werd” en “pijn leed”. De vermoedens van hun zoon waren juist. “Het is onrustig in Alex zijn hoofd. We zien groei”, meldde Linda in februari 2024.

Alex’ gezondheid verslechterde snel in de afgelopen weken, wat ertoe leidde dat hij vorige maand naar een hospice werd overgebracht. Daar nam hij uitgebreid afscheid van alle vrienden en familie die hij nog wilde zien. “Het was een prachtig, maar ook zeer droevig moment. Het was geweldig dat iedereen de moed had om te komen en er voor Alex een speciaal moment van te maken. Met een biertje, mooie herinneringen en vooral veel gelach over de tijden die ze samen met Alex hebben beleefd, werd het een waardevolle en onvergetelijke ervaring”, vertelde Linda.