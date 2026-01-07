Rudolph van Veen is Opa: ‘Een Echt Wondertje’ Geboren!

Voor televisiekok Rudolph van Veen begint het nieuwe jaar op een uitzonderlijke manier: hij is voor de eerste keer grootvader geworden. Op Instagram laat hij met trots een foto van zijn kleindochter zien. Hij is overweldigd door zijn gevoelens van geluk.

“Ik ben zo blij om jullie mijn schitterende kleindochter Juul voor te stellen. Ze is echt een mirakel – ze heeft direct mijn hart veroverd!” zo meldt hij bij de foto. Hij spreekt ook lovende woorden over de nieuwe ouders: “Trots op haar ouders: Doris & Marijn.” Hij sluit af door zijn volgers een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Onder zijn bericht regent het felicitaties. “Gefeliciteerd met jouw prachtige kleindochter. Fantastisch”, zegt Irene Moors. Mariska Bauer en Babette van Veen sturen ook hun gelukwensen aan Rudolph.

De mooiste dag van het jaar

In juli 2025 deelde Rudolph al het nieuws dat hij grootvader zou worden via een video op Instagram. “Dit is waarschijnlijk de leukste en mooiste dag van het jaar!”, begint hij de aankondiging. “Ik sta hier met mijn dochter Doris en haar partner Marijn, we nippen aan alcoholvrije bubbels om een heel bijzondere reden…”

Hij wordt grootvader. Zijn dochter kon zich geen enthousiastere reactie wensen: “Ongelooflijk, hè?! Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken”, zegt een opgewonden Rudolph. “Echt geweldig. Het is zo prachtig.”

0:29 Rudolph van Veen wordt opa

Trouwen

Doris is niet Rudolphs enige kind. Hij heeft ook een 12-jarige zoon, Ralph, uit zijn huwelijk met Simone in 2022. Ze kozen voor een intieme bruiloft, alleen met Ralph en Doris erbij, zoals hij destijds aan de Telegraaf vertelde. “Het was een prachtige en zonnige dag. We zeiden ‘ja’ tegen elkaar in de middag en gingen daarna de stad in. Eerst wat gedronken en daarna gezellig ergens gegeten. Dit gaf Simone een goed gevoel omdat ze liever niet in de schijnwerpers staat. Ze heeft echt genoten van de ceremonie.”