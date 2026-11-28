De astronomen hebben de eerste witte-dwergster ontdekt die als een ‘zombie’ wordt omschreven. De ster heeft een spookachtige groene gloed, die volgens de onderzoekers is ontstaan doordat hij het rotsachtige puin van dode planeten heeft opgeslokt.

“Het klinkt als iets uit sciencefiction,” zei astrofysicus Mark Hollands. Zijn team van de Universiteit van Warwick maakte vorige week de ontdekking bekend.

De zombie, WD J1330+6435, bevindt zich in de Melkweg, op ongeveer 280 lichtjaar van ons zonnestelsel. Volgens de wetenschappers is hij zwak te zien in het sterrenbeeld Draco, ook wel de Draak genoemd.

De vondst is bijzonder omdat onderzoekers nooit eerder een groene ster hadden waargenomen. Ook ontdekten ze dat de kleur van deze extreem compacte ‘zombie-sterren’ kan veranderen door stoffen die ze opnemen, zoals koolstof, calcium en natrium.

“De meeste sterren, waaronder de meeste witte dwergen, gedragen zich als ideale stralers. Daardoor wordt hun kleur vrijwel volledig bepaald door hun temperatuur,” vertelde Hollands aan Space.com. “Koele sterren zien er oranje uit, terwijl hete sterren lichtblauw lijken. Maar niemand had echt onderzocht welke andere kleuren witte dwergen zouden kunnen hebben.”

“Het blijkt dat deze ongelooflijk dichte sterren kleuren kunnen voortbrengen die niemand had verwacht. Sommige daarvan hebben me echt verbaasd.”

“De sporen van natrium in de atmosfeer van deze witte dwerg absorberen het oranje deel van het lichtspectrum. Wat overblijft, is een spookachtige groene gloed,” aldus Hollands.

“Stel je voor dat je op een planeet staat en naar een groene ster kijkt.”

Witte dwergen zijn in het algemeen de overgebleven kernen van sterren die geen kernbrandstof meer produceren en tijdens hun rode-reuzenfase hun buitenste lagen hebben afgestoten.

Witte dwergen zijn de compacte restkernen van sterren.

Omdat kernfusie de ster niet langer in stand houdt, kan hij planeten, asteroïden en andere hemellichamen opslokken wanneer die door zijn enorme zwaartekracht naar binnen worden getrokken. In deze fase wordt zo’n ster een ‘zombie’ genoemd: hij blijft als het ware ‘leven’ nadat hij is ‘gestorven’.

Een van die kosmische maaltijden — rotsachtig materiaal van een nabije planeet met calcium, lithium en natrium — gaf WD J1330+6435 volgens de onderzoekers zijn groene kleur.

Witte dwergen die veel koolstof hebben opgenomen, zouden roze of paars kunnen lijken. Sterren die asteroïden, kometen of oude planeten hebben opgeslokt, zouden juist geler ogen. Afkoelende, stervende sterren met een atmosfeer van zowel waterstof als helium zouden volgens de onderzoekers cyaan of lichtblauw kunnen zijn.

Opgenomen stoffen kunnen de kleur van witte dwergen beïnvloeden.

Naast de groene ster zagen astronomen ook een opvallend rood exemplaar. Ze maakten de ontdekking bekend van een witte dwerg die mogelijk de roodste ster is die ooit is waargenomen.

WD J1011+2845 staat op ongeveer 48 lichtjaar afstand. De ster heeft een diepe convectiezone die koolstof vanuit de kern naar het oppervlak brengt. Daardoor ontstaat een zalmroze gloed, zo staat in het onderzoek.

Wetenschappers schatten dat slechts ongeveer 3 procent van de witte dwergen een uitgesproken kleur heeft, zoals de twee sterren die ze onder de aandacht brachten.

“Eén op de dertig klinkt misschien niet als een groot aandeel. Maar als je kijkt naar alle witte dwergen in het heelal, zijn dat nog altijd heel wat sterren met een ongebruikelijke kleur,” zei Boris Gänsicke van de afdeling Natuurkunde van de Universiteit van Warwick tegen de publicatie.

“Toch blijkt dat de gemiddelde witte dwerg daadwerkelijk wit is, wanneer we de mediaan berekenen voor een representatieve groep van deze sterren.”

De zon zal over ongeveer vijf miljard jaar haar waterstofvoorraad opgebruiken en de binnenste planeten van ons zonnestelsel opslokken. Daarna begint ze aan haar bestaan als witte dwerg.