Zeldzame Jupiter-grootte planeet ontdekt: 3200 lichtjaar ver via Einsteins ruimtetijd kromming!

Ontdekking van een Zeldzame Planeet aan de Rand van Onze Melkweg

Sterrenkundigen hebben een methode gebruikt die ooit door Albert Einstein werd geopperd om een mysterieuze en zeldzame planeet te vinden aan de rand van onze Melkweg.

De planeet, AT2021uey b genaamd, is een gasreus ter grootte van Jupiter en bevindt zich op ongeveer 3200 lichtjaar van de Aarde in de galactische bulge. Het duurt 4170 dagen voor AT2021uey b om zijn dwergster te omcirkelen, volgens een onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Astronomy & Astrophysics.

Volgens Live Science werd de schaduw van AT2021uey b voor het eerst waargenomen in 2021 in gegevens verzameld door de Gaia-telescoop van het Europese Ruimteagentschap.

De astronomen hadden meerdere controles nodig om de details van de planeet te bevestigen.

De ontdekking van de planeet werd gedaan met behulp van microlensing, een methode die volgens de studie slechts drie keer eerder is gebruikt.

Microlensing, gebaseerd op de relativiteitstheorie van Einstein, maakt gebruik van zware objecten die door de Melkweg bewegen en daardoor het weefsel van het universum, bekend als ruimtetijd, vervormen.

Dr. Marius Maskoliunas, astronoom aan de Universiteit van Vilnius en medeauteur van de studie, besprak in een verklaring op Phys.org hoeveel werk deze methode vereist.

“Dit soort werk vereist veel expertise, geduld en eerlijk gezegd een beetje geluk. Je moet lang wachten tot de bronster en het lensobject op één lijn liggen en vervolgens een enorme hoeveelheid gegevens controleren,” zei Maskoliunas in de verklaring. “Negentig procent van de waargenomen sterren pulseert om verschillende andere redenen en slechts een minderheid van de gevallen toont het microlensing effect.”

Volgens de studie treedt microlensing op wanneer een massief hemellichaam zich kortstondig direct voor een nog verder gelegen ster plaatst.

Terwijl de planeet zich voor de ster plaatst tijdens zijn reis, begint het licht om de planeet heen te buigen, waardoor het licht van de ster wordt vergroot. Volgens de studie is dit tijdelijk vergrote licht waar astronomen naar op zoek zijn.

Maskoliunas gaf een voorbeeld om te illustreren hoe microlensing werkt.

“Wat me fascineert aan deze methode is dat het die onzichtbare lichamen kan detecteren. Stel je voor dat een vogel langs je vliegt. Je ziet de vogel zelf niet en weet niet welke kleur hij heeft — alleen zijn schaduw,” zei Maskoliunas in de verklaring. “Maar daaruit kun je, met een bepaald niveau van waarschijnlijkheid, bepalen of het een mus of een zwaan was en op welke afstand van ons. Het is een ongelooflijk intrigerend proces.”

Volgens Live Science zijn er sinds 1992 bijna 6000 planeten ontdekt met behulp van twee andere, meer gangbare methoden, bekend als transitfotometrie en radiale snelheid.

Deze vaker gebruikte methoden detecteren planeten doordat sterren van de gastheer dimmen door de genoemde planeten. Ze detecteren ook de wiebeling van de zwaartekracht van de planeten die optreedt.

