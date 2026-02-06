‘Star Wars’ Voorspelde Dit: Nieuwe Planeet Ontdekt met Twee Zonnen zoals Tatooine

Is het een aanbieding voor twee zonnen?

Astronomen stonden versteld toen ze een bizarre exoplaneet ontdekten die rond een tweelingster draait dichterbij dan ooit tevoren waargenomen in een binair sterrensysteem, volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift “Astronomy & Astrophysics”.

Onderzoekers van de Northwestern University in Chicago, Illinois, toonden een timelapse waarin de planeet te zien is die rond de lichtgevende dubbele ster draait, wat vergeleken werd met de tweelingzonnen boven Tattooine — de thuisplaneet van Luke Skywalker uit “Star Wars”.

De exoplaneet, genaamd HD 143811 AB b, is een gasreus die zich ongeveer 446 lichtjaar van de aarde bevindt in een ver, ver weggelegen sterrenstelsel, volgens Space.com.

Deze planeet bevindt zich echter zes keer dichter bij zijn dubbele lichtbronnen dan enige andere exoplaneet in een binair systeem die eerder in beeld is gebracht, wat onderzoekers een zeldzame kans biedt om de baan van de planeten en sterren in dit systeem te analyseren.

“Van de 6.000 exoplaneten die we kennen, draait slechts een heel klein deel rond dubbelsterren,” zei teamlid en expert in het afbeelden van exoplaneten Jason Wang van Northwestern University in een verklaring over de dubbele zonsondergang. “Van die planeten hebben we slechts van een handvol directe afbeeldingen, wat betekent dat we een afbeelding hebben van de dubbelster en de planeet zelf.”

Hij voegde eraan toe, “Zowel de planeet als de dubbelster afbeelden is interessant omdat het het enige type planetenstelsel is waarbij we tegelijkertijd de baan van de dubbelster en de planeet aan de hemel kunnen volgen.”

Ondanks zijn relatieve nabijheid tot zijn zonnen vergeleken met andere exoplaneten, is HD 143811 AB b nog steeds 80 keer verder van zijn lichtbronnen verwijderd dan de aarde van de zon. Dit betekent dat het 300 jaar duurt voordat de planeet een enkele omwenteling rond de zon voltooit, terwijl de dubbelsterren elke 18 dagen om elkaar heen draaien.

De planeet is ook enorm — naar verluidt zes keer de grootte van de eveneens gasvormige Jupiter.

Toevallig is HD 143811 AB geen nieuwe ontdekking. Het werd echter in het licht, of beter gezegd de lichten, gebracht nadat Wang en collega’s HD 143811 AB b ontdekten in archiefgegevens die oorspronkelijk een decennium geleden werden verzameld door de Gemini South-telescoop en zijn Gemini Planet Imager (GPI)-instrument.

“Ik dacht niet dat we nieuwe planeten zouden vinden,” zei Wang. “Maar ik dacht dat we zorgvuldig moesten controleren.”

Na het analyseren van GPI-gegevens verzameld tussen 2016 en 2019 en deze te vergelijken met informatie verzameld door het W.M. Keck Observatory, ontdekte het team een zwakke stip die de baan van een ster volgde.

Wang beschouwde dit als significant omdat “sterren niet stilstaan in een sterrenstelsel; ze bewegen rond,” wat astronomen aanzet om ze te zoeken en later hun bevindingen opnieuw te beoordelen om te zien of ze zijn gemigreerd.

“Als een planeet gebonden is aan een ster, zal deze met de ster meebewegen,” zei hij. “Soms, als we een ‘planeet’ opnieuw bezoeken, blijkt dat deze niet met zijn ster meebeweegt. Dan weten we dat het gewoon een fotobomberende ster was die voorbij kwam.”

Hij voegde eraan toe, “Als ze samen bewegen, dan is dat een teken dat het een omringende planeet is.”

Dienovereenkomstig kon het team bevestigen dat het inderdaad om een planeet ging — een conclusie die ook onafhankelijk werd bereikt door astronomen van de University of Exeter in het VK.

Onder de vele opvallende openbaringen merkten wetenschappers op dat de exoplaneet 1.416°F is — bijna twee keer zo heet als Venus, meldde IFL Science.

De planeet is ook ongeveer 13 miljoen jaar oud, wat relatief jong is naar universele maatstaven, vooral wanneer men bedenkt dat de aarde 4,6 miljard jaar geleden gevormd werd.

Hoe deze planeet precies is gevormd rond zijn tweelingzonnen is nog steeds onduidelijk. “Hoe het precies werkt is nog steeds onzeker,” zei Wang. “Omdat we slechts enkele tientallen planeten zoals deze hebben gedetecteerd, hebben we nog niet genoeg gegevens om het hele plaatje samen te stellen.”

De ruimte-experts hopen de banen van de planeet en zijn sterren te blijven volgen, zodat ze “meer kunnen leren over de interacties tussen dubbelsterren en planeten.”