VectorY Therapeutics heeft deze week 74,5 miljoen euro aan financiering binnengehaald voor de ontwikkeling van een nieuwe ALS-behandeling. Het is niet de enige Nederlandse biotechscale-up waar investeerders hoge verwachtingen van hebben. Welke bedrijven kunnen uitgroeien tot de life science-kampioenen van morgen?

Er stroomt in korte tijd tientallen miljoenen euro’s naar VectorY Therapeutics. De onderneming werkt aan een behandeling voor neurodegeneratieve aandoeningen, waarbij zenuwcellen beschadigd raken of verdwijnen. Naast ALS, een spierziekte, richt de Amsterdamse scale-up zich ook op onder meer de ziekte van Huntington en Alzheimer.

De aanpak lijkt investeerders te overtuigen. Deze week werd bekend dat de Europese Investeringsbank (EIB) een converteerbare lening van 30 miljoen euro verstrekt en Invest-NL 7 miljoen euro investeert. Samen maken deze bijdragen deel uit van een financieringsronde van in totaal 74,5 miljoen euro. Ook bestaande aandeelhouders investeren opnieuw, waaronder Forbion, EQT Life Sciences, Insight Partners, Eli Lilly en het ALS Investment Fund.

In totaal 234,5 miljoen euro voor VectorY

Daar komt bij dat VectorY in 2021 al 31 miljoen euro ophaalde tijdens een seedronde. Drie jaar geleden volgde nog eens 129 miljoen euro. Daarmee komt het totaal op 234,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van behandelingen tegen een aantal ernstige aandoeningen. Het bedrijf maakt gebruik van een onschadelijk virus om genetische instructies voor een antilichaam rechtstreeks naar zenuwcellen te brengen. Dankzij de financiering kan VectorY het middel verder ontwikkelen en klinisch onderzoeken.

Het bedrag van 234,5 miljoen euro laat zien hoeveel vertrouwen er bestaat in het onderzoek en de ontwikkeling van deze Nederlandse scale-up. Mocht VectorY erin slagen een behandeling voor ALS op de markt te brengen, dan zou dat de eerste behandeling ter wereld zijn.

De financiering voor VectorY is geen op zichzelf staand geval. Nederland kent een stevige biotechnologische sector die zich richt op medische toepassingen. Die basis bouwt voort op eerdere successen van bekende bedrijven als Crucell en Merus, dat vorig jaar voor 8 miljard dollar werd verkocht.

In dat landschap kan VectorY worden gezien als een mogelijke Nederlandse life science-kampioen van de toekomst. Geld alleen is geen garantie op succes, zeker niet in de biotechsector, waar ontwikkeling lang duurt en klinische uitkomsten lastig te voorspellen zijn. Toch zijn er meer bedrijven die mogelijk veelbelovende biotechproducten voortbrengen.

Dit zijn enkele van de opvallendste voorbeelden:

Leyden Labs: een neusspray tegen virusinfecties

Sinds 2020 werkt Leyden Labs vanuit Leiden en Amsterdam aan een neusspray die bescherming moet bieden tegen luchtwegvirussen. De antistoffen in de spray moeten onder meer griep- en coronavirusdeeltjes al bij de ingang van het lichaam onschadelijk maken. Afgelopen zomer haalde het bedrijf, onder leiding van ceo Koenraad Wiedhaup, nog 40 miljoen euro op. Tot de financiers behoorden het EIC Fund, Invest-NL en de Gates Foundation.

Leyden Labs ontwikkelt een neusspray die bescherming moet bieden tegen luchtwegvirussen.

In 2025 had Leyden Labs al drie financieringsrondes afgerond, die samen 120 miljoen euro opleverden. Inmiddels is het totale opgehaalde bedrag opgelopen tot meer dan 250 miljoen euro. De middelen zijn bestemd voor verdere klinische ontwikkeling van PanFlu, het belangrijkste programma van het bedrijf tegen influenza, en voor de bredere productpijplijn.

Azafaros: behandelingen voor erfelijke aandoeningen

De Universiteit Leiden en Amsterdam UMC staan al lange tijd bekend als belangrijke bronnen van life science-patenten. Startups bouwen vervolgens voort op die kennis. Een voorbeeld is de Leidse spin-off Azafaros. In 2025 haalde het bedrijf 132 miljoen euro op om kandidaat-medicijn nizubaglustat door te laten gaan naar de derde fase van klinisch onderzoek.

Azafaros werkt aan een behandeling voor zeldzame erfelijke aandoeningen.

Deze fase is doorgaans de laatste stap voordat een geneesmiddelkandidaat wordt voorgelegd voor goedkeuring voor de markt. Het middel van Azafaros is bedoeld voor zeldzame erfelijke aandoeningen die het zenuwstelsel aantasten. Als de ontwikkeling volgens plan verloopt, kan het in 2028 beschikbaar komen. Azafaros werd in 2018 opgericht door life science-investeerder BioGeneration Ventures en de universiteit. Stefano Portolano is de ceo. In de Verenigde Staten heeft het medicijn al de fast track-status gekregen, die een versnelde toelatingsprocedure mogelijk kan maken.

NorthSea Therapeutics: een aanpak tegen leverziekte

NorthSea Therapeutics ontwikkelt geneesmiddelen op basis van wat het bedrijf ‘structureel gemodificeerde vetzuren’ noemt. De onderneming begint met vetzuren die van nature voorkomen en verandert hun structuur, zodat hun biologische werking beter kan worden gestuurd. De focus ligt onder meer op niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), een veelvoorkomende leveraandoening.

De geneesmiddelenontwikkelaar startte in 2017 met een eerste investering van 25 miljoen euro, onder leiding van biotechinvesteerder Forbion. Daarna volgden nog een financieringsronde van 40 miljoen euro en een ronde van 80 miljoen dollar. Het geld is bedoeld voor nieuwe klinische onderzoeken en voor uitbreiding van het aanbod aan kandidaat-geneesmiddelen.

De ontwikkeling van NorthSea Therapeutics laat zien hoe life science-startups vaak ontstaan. Meestal begint het niet met een onderzoeker die ondernemer wordt, of met een ondernemer die toevallig op een veelbelovend patent stuit. Vaker brengen een investeringsmaatschappij en een kennisinstelling hun expertise samen. Vervolgens zoeken zij een ceo en een gespecialiseerd team om de onderneming op te bouwen.

Citryll: een nieuw middel tegen reuma

In Oss, dat vroeger bekendstond als de thuisbasis van anticonceptiepilproducent Organon, werkt Citryll sinds 2015 aan een behandeling voor de meest voorkomende vorm van ontstekingsreuma. De ontwikkeling lijkt vooruitgang te boeken. Eind 2024 investeerden onder meer Johnson & Johnson en Novartis 85 miljoen euro in de startup, die voortkwam uit onderzoek bij de Radboud-spin-off ModiQuest. Eerder had Citryll al 18,5 miljoen euro aan financiering opgehaald.

Het kandidaat-medicijn wordt inmiddels getest bij mensen met reuma en HS. Dat is een pijnlijke huidaandoening waarbij ontstoken zweren ontstaan. Anders dan bij veel andere life science-startups is de wetenschappelijke oprichter nog altijd bij het bedrijf betrokken. Renato Chiviri vervult tegenwoordig de functie van cto.

Vico Therapeutics: gericht op neurologische aandoeningen

Het Leidse biotechbedrijf Vico Therapeutics haalde in 2024 de op één na grootste financieringsronde in de Nederlandse life sciences-sector op. Met een series B-ronde van 65,8 miljoen euro wil het bedrijf zijn behandelingen voor ernstige neurologische aandoeningen verder ontwikkelen. De ronde werd geleid door de Vlaamse investeerder Ackermans & van Haaren. Ook Droia Ventures, EQT Life Sciences en Kurma Partners namen deel, net als de bestaande investeerders Polaris Partners, Pureos Bioventures en Eurazeo.

Vico’s eerste product, gebaseerd op een antisense-oligonucleotide (ASO)-therapie, wordt al in Europa klinisch getest. Het middel is onder meer bedoeld voor de ziekte van Huntington. Het bedrijf werd opgericht door verschillende voormalige medewerkers van Prosensa, een Nederlands biotechbedrijf dat in 2015 voor 680 miljoen dollar werd overgenomen.

Alesta: overgenomen door een Amerikaanse onderneming

Alesta is eveneens een mogelijke biotechkampioen, maar laat ook zien hoe de sector zich kan ontwikkelen: wanneer een bedrijf veelbelovend blijkt, kan een overname een logische volgende stap zijn. Het Leidse Alesta Therapeutics richt zich op behandelingen voor zeldzame genetische aandoeningen en werd opgericht in 2021. Begin 2025 trad de startup uit de zogeheten stealthfase, toen bekend werd dat het 65 miljoen euro aan financiering had ontvangen, onder meer van Thuja Capital.

De ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Afgelopen september nam het Amerikaanse BioMarin Pharmaceutical de jonge onderneming over. Het betaalde vooraf 275 miljoen dollar, met de mogelijkheid van maximaal ongeveer 215 miljoen dollar aan aanvullende betalingen wanneer bepaalde mijlpalen worden gehaald. Via de deal krijgt BioMarin toegang tot het belangrijkste experimentele geneesmiddel van het Leidse bedrijf: Ale1, bedoeld voor de zeldzame stofwisselingsziekte HPP. Na de overname gaat Alesta verder onder de naam Anaheim en werkt het aan de overige experimentele geneesmiddelen.