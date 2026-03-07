Zal de zwaartekracht op 12 augustus verdwijnen? NASA onthult de waarheid achter vreemde complottheorieën

Het was een enorme sprong.

Complottheoretici worden weer met beide benen op aarde gezet nadat wetenschappers van NASA een wilde bewering hebben ontkracht dat het ruimteagentschap kennis zou verbergen over een gebeurtenis die miljoenen doden en gewonden zou kunnen veroorzaken.

Aanhangers van de bizarre theorie geloofden dat een gelekt “geheim” document in november 2024 was uitgelekt, waarin NASA’s “Project Anchor” werd onthuld — een voorbereiding op een zo catastrofale gebeurtenis dat naar verluidt 40 miljoen mensen op aarde zouden sterven door de impact.

De theorie beweerde dat op 12 augustus van dit jaar, om precies 14:33 GMT (9:33 ET), de aarde gedurende zeven seconden de zwaartekracht zou verliezen.

“Als dit nep is, waarom heeft het dan een datum, een projectnaam en een budget?” vroeg een ongelovige gebruiker op X.

Het blijkt dat dit slechts een ander geval van sociale media kattenkwaad is, aangezien internetdetectives geen spoor van enig gelekt document of vermelding van “Project Anchor” hebben gevonden. Ondertussen hebben NASA-experts erop gewezen dat de theorie zelf een fundamenteel misverstand over de werking van zwaartekracht toont.

De oorsprong van de theorie is onduidelijk, hoewel een van de eerste bekende virale referenties afkomstig was van het Instagram-account @mr_danya_of, inclusief details over de vermeende “$89 miljoen” die NASA had gereserveerd voor het zogenaamde “Project Anchor”.

“Op 12 augustus 2026 zal de wereld gedurende zeven seconden de zwaartekracht verliezen. NASA weet het. Ze bereiden zich voor maar zullen ons niet vertellen waarom,” verklaarden zij.







Een wijdverspreide complottheorie beweert dat NASA zich voorbereidt op het ‘verliezen’ van zwaartekracht op 12 augustus 2026, wat circuleert op sociale media.

“Infrastructuurvernietiging. Economische ineenstorting die meer dan tien jaar duurt. Massapaniek,” speculeerden zij, schattend dat 40 miljoen mensen op aarde zouden sterven door vallen.”

Volgens de theorie zou het fenomeen worden veroorzaakt door “de kruising van zwaartekrachtgolven” geproduceerd wanneer zwarte gaten botsen.

Hoewel het account van @mr_danya_of bekend staat om het produceren van volledig verzonnen rapporten, weerhield dat trollen er niet van om de bizarre “Project Anchor” theorie te versieren, zoals een lezer die toevoegde dat “een totale zonsverduistering over de Noordelijke IJszee zal trekken” tegelijkertijd.

Reporters van Snopes hebben contact opgenomen met NASA voor antwoorden. “De aarde zal op 12 augustus 2026 niet de zwaartekracht verliezen,” vertelde een woordvoerder aan de fact-checking website.







Een expert zei dat de zogenaamde “Project Anchor” theorie een fundamenteel misverstand toont over hoe zwaartekracht werkt.

De expert vervolgde met het geven van een basisles in de fysica van zwaartekracht.

“De zwaartekracht van de aarde, of de totale zwaartekracht, wordt bepaald door zijn massa,” vervolgden zij. “De enige manier waarop de aarde de zwaartekracht zou kunnen verliezen, zou zijn als het aardesysteem, de gecombineerde massa van zijn kern, mantel, korst, oceanen, terrestrisch water en atmosfeer, massa zou verliezen.”

Dr. William Alston, een expert in zwarte gaten van de University of Hertfordshire, legde verder uit in de Daily Mail dat botsende zwarte gaten “zo zwak zijn dat we de meest gevoelige detectieapparatuur hebben moeten bouwen om ze te zien,” laat staan de impact op aarde te voelen.”

“Deze rimpelingen [veroorzaakt door botsende zwarte gaten] passeren routinematig door de aarde en onszelf, waarbij ze ons heel subtiel samendrukken en uitrekken; dit is echter zo klein — vele malen kleiner dan de grootte van een atoom — dat deze verandering volledig onopgemerkt voorbijgaat.”