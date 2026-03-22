Zeldzame ‘bloedmaan’ betovert 3 miljard kijkers: Bekijk de beste foto’s van de totale maansverduistering!

De hemel kleurde rood

De nachtelijke hemel was gehuld in een spectaculaire rode gloed.

Op dinsdagochtend was er een totale maansverduistering zichtbaar voor meer dan drie miljard mensen. Tijdens deze gebeurtenis lichtte de maan op in een indrukwekkende bloedrode kleur.

“Het is alsof alle zonsopgangen en zonsondergangen van de wereld tegelijkertijd op de maan worden geprojecteerd,” verklaarde NASA. Dit fenomeen vindt plaats wanneer de aarde zich tussen de maan en de zon bevindt.

In Noord-Amerika waren de meest indrukwekkende uitzichten in het westen te zien. Inwoners van Las Vegas bijvoorbeeld, genoten van de adembenemende aanblik in de uren voor zonsopgang.

Ook in delen van Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Azië en Europa was de verduistering te zien. Miljoenen mensen hadden hun wekkers gezet om dit schouwspel in al zijn pracht te aanschouwen.