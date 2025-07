Astronaut legt zeldzaam lichtverschijnsel vast vanuit de ruimte: Unieke beelden!

Een astronaut deelt een opmerkelijke foto vanuit het internationale ruimtestation

Een astronaut aan boord van het Internationale Ruimtestation heeft een indrukwekkende foto gedeeld van een zogenaamd Transient Luminous Event dat boven een onweersbui in Mexico en het zuidwesten van de woestijn eerder deze week werd waargenomen.

NASA-astronaut Nichole “Vapor” Ayers plaatste de afbeelding op sociale media en verklaarde: “Gewoon. Wow. Toen we vanochtend over Mexico en de VS vlogen, zag ik deze sprite.”

Sprites zijn een soort TLE, die schitterende lichtflitsen creëren hoog boven krachtige onweersbuien en vanaf de grond moeilijk waarneembaar zijn.

Er is enige discussie of wat zij vastlegde daadwerkelijk een sprite is of een zogenaamde gigantische jet – beide zijn onderdeel van het TLE-fenomeen.

Volgens NOAA worden sprites vaak veroorzaakt door positieve blikseminslagen van wolk naar grond, die een elektrisch veld genereren dat mijlen boven een onweersbui uitstrekt tot in de hogere atmosfeer.

Het fenomeen verschijnt meestal rood van kleur, duurt slechts een fractie van een seconde en vindt plaats zo hoog in de atmosfeer dat het zelden zichtbaar is voor het menselijk oog – tenzij je natuurlijk ongeveer 250 mijl boven het aardoppervlak cirkelt.

“Sprites zijn TLE’s, of Transient Luminous Events, die boven de wolken plaatsvinden en worden getriggerd door intense elektrische activiteit in de onderliggende onweersbuien. We hebben een geweldig zicht boven de wolken, dus wetenschappers kunnen dit soort foto’s gebruiken om beter te begrijpen hoe TLE’s worden gevormd, hun kenmerken en hun relatie met onweersbuien,” legde Ayers uit op sociale media.

Gigantische jets beginnen in de aambeeld van de wolk en reiken door de wolk tot aan de ionosfeer, wat Ayers mogelijk heeft waargenomen.

Waarom sommige bliksemschichten sprites veroorzaken terwijl andere dat niet doen, is nog steeds slecht begrepen door de wetenschappelijke gemeenschap.

Andere gerelateerde verschijnselen zijn elfen, blauwe jets en geesten, allemaal bekende TLE’s, en vinden plaats ver boven het aardoppervlak in de stratosfeer, mesosfeer en zelfs de thermosfeer.

Ayers aan boord van het ISS

Ayers is momenteel gestationeerd aan boord van het ISS als onderdeel van NASA’s SpaceX Crew-10 missie, die in maart werd gelanceerd en naar verwachting tot minstens augustus in de ruimte zal blijven.

Gedurende hun tijd aan boord van het ruimteobservatorium zal de bemanning honderden wetenschappelijke experimenten uitvoeren, waaronder het testen van de brandbaarheid van materialen en studies die de fysiologische en psychologische effecten van de ruimte op het menselijk lichaam onderzoeken.

