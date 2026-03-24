Zeldzame ‘bloedmaan’ op komst: Wanneer en waar je de totale maansverduistering kunt zien!

Er zal een bloedmaan verschijnen.

De laatste totale maansverduistering op aarde voor de komende twee jaar zal leiden tot een griezelige rode “bloedmaan” die vanuit New York zichtbaar zal zijn op dinsdag 3 maart — mits het weer het toelaat, natuurlijk.

De totaliteit, het moment waarop de maan volledig in de schaduw van de aarde ligt, zal in de vroege ochtenduren zichtbaar zijn voor inwoners van de staat New York, aldus NASA.

Astronomie-expert Darryl Seligman was buitengewoon enthousiast over de eerste echte maanoverlap van 2026 toen hij door The Post werd bereikt in zijn kantoor aan de Michigan State University.

“De bloedmaan die binnen enkele dagen plaatsvindt, is zeer spannend voor zowel amateur- als professionele astronomen,” legde de sterrenkijker uit.

Wat is een ‘bloedmaan’?

Tijdens de totale maansverduistering, wanneer de aarde zich tussen de maan en de zon bevindt, zal de maan zich in de schaduw van de aarde bevinden, meldde Space.com.

Als gevolg hiervan zal het een oranje of rode tint krijgen omdat het zonlicht dat erop schijnt door de atmosfeer van onze planeet wordt gebroken, alsof we onze rotsachtige satelliet door hemelse roze-getinte glazen zien.

Volgens de deskundigen bij NASA is het “alsof alle zonsopgangen en zonsondergangen van de wereld op de maan worden geprojecteerd.”

Seligman zei dat de “interactie van zonlicht” met onze planeet de maan bloedrood maakt, vandaar zijn griezelige bijnaam. Hij zei dat het bijzondere fenomeen een “perfecte uitlijning tussen de aarde, maan en zon vereist” en voegde toe dat het “slechts een paar keer per jaar gebeurt, als dat al het geval is.”

Rood zien

Deze specifieke totaliteit zal zichtbaar zijn voor miljarden mensen langs het pad van de eclips. Volgens NASA kan het ’s avonds worden bekeken vanuit Oost-Azië en Australië, overal in de Stille Oceaan, en in de vroege ochtenduren in Noord- en Centraal-Amerika, evenals het verre westen van Zuid-Amerika.

De rest van Zuid-Amerika en centraal Azië zullen een gedeeltelijke totaliteit waarnemen, terwijl het in Afrika of Europa niet zichtbaar zal zijn.

Helaas voor inwoners van de Big Apple, zullen de beste uitzichten in Noord-Amerika vanaf de westkust zijn. Daar zullen bewoners de maximale eclips zien — wanneer de maan bijna volledig overlapt is met de schaduw van de aarde — terwijl New Yorkers alleen het begin van de totaliteitsfase zullen zien.

De eclips begint heel vroeg op dinsdag 3 maart, en duurt ongeveer 5,5 uur, van 3:44 uur tot 9:23 uur EST, maar de totaliteit zal ongeveer een uur duren van 6:04 uur tot 7:02 uur EST.

De zichtbaarheid hangt ondertussen af van een helder zicht, wat een gok kan zijn gezien het vaak onstuimige weer in maart.

Bij heldere luchten biedt de maansverduistering een uitstekende gelegenheid voor astrofotografie, oftewel het fotograferen van hemellichamen.

Voor optimale resultaten adviseerde Seligman om een camera en/of verrekijker te pakken en zichzelf te positioneren op een hoog uitkijkpunt, weg van stadslichten.

Maar in tegenstelling tot een zonsverduistering, die met speciale brillen bekeken moet worden, kan zijn maan-tegenhanger met het blote oog worden bekeken.

Alles wat nodig is, is een ononderbroken zicht op de maan.