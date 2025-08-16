Amerikaanse gamemiljardair koopt Nederlands superjachtbedrijf: Hetzelfde dat Bezos’ jacht bouwde!

Jachtbouwer Oceanco, gevestigd in Alblasserdam, wordt overgenomen door Gabe Newell, medeoprichter van het softwarebedrijf Valve. Maar wie is deze onconventionele miljardair die zijn leven op zee doorbrengt?

Bij het aanbreken van de dag, terwijl de meeste CEO’s hun inbox checken en vergaderingen voorbereiden, springt Gabe Newell in het kristalheldere zeewater. Deze 62-jarige miljardair heeft zijn intrek genomen op zijn luxe superjacht en verruilt het kantoorleven permanent voor werken vanuit de oceaan. ‘Mijn dag begint met werken, gevolgd door een duik, waarna ik weer aan de slag ga’, deelde hij recent in een interview.

Newell is de CEO en een van de oprichters van Valve Corporation, bekend van spellen zoals Half-Life en het gameplatform Steam. Volgens het zakenmagazine Forbes is zijn fortuin geschat op 9,5 miljard dollar, wat hem een plaats geeft als de 325ste rijkste persoon ter wereld.

Recentelijk heeft Newell een opmerkelijke stap gezet door Oceanco over te nemen, een Nederlandse jachtenbouwer die bekend staat om zijn wereldwijd toonaangevende luxejachten. Het bedrijf uit Alblasserdam, opgericht in 1987, is gespecialiseerd in het vervaardigen van jachten die variëren in lengte van 80 tot 120 meter.

Van buitenaf kan deze investering lijken als een grillige actie van een excentrieke miljardair, maar wie de carrière van Newell onderzoekt, ziet een duidelijk patroon van probleemidentificatie en het creëren van baanbrekende oplossingen waar anderen niet aan denken.

Van Harvard-drop-out naar game-innovator

Gabe Newell’s loopbaan begon met een spontane beslissing tijdens zijn studie aan Harvard. In 1983 bezocht hij zijn broer Dan, die net bij Microsoft was gestart, een destijds kleine softwareontwikkelaar nabij Seattle. Toen Steve Ballmer, later CEO van Microsoft, hem op kantoor zag rondhangen, maakte hij een opmerking die Newells leven zou veranderen: ‘Als je hier toch bent, doe dan iets nuttigs.’

Newell verliet Harvard en werd de 271ste werknemer van Microsoft. Hij werkte dertien jaar aan de eerste drie versies van Windows. Nadat Microsoft in 1986 naar de beurs ging, werd Newell rijk door aandelenopties en behoorde hij tot de zogenaamde ‘Microsoft-miljonairs’.

In 1995 deed Newell een opmerkelijke ontdekking tijdens marktonderzoek. Hij merkte dat Doom, een baanbrekende game van id Software, op meer computers was geïnstalleerd dan Windows 95, het besturingssysteem waaraan hij zelf had gewerkt. Dit inzicht leidde tot de oprichting van Valve op 24 augustus 1996, dezelfde dag dat hij trouwde, gefinancierd met zijn Microsoft-vermogen.

Half-Life en de oprichting van Steam

Valve’s eerste game, Half-Life, werd gelanceerd in 1998 en veranderde de gamingwereld. Maar Newell zag een groter probleem: het updaten van games was een nachtmerrie. Zijn oplossing was Steam, een platform dat spelers in staat stelt games te kopen, te downloaden en automatisch te updaten.

Toen Steam in 2003 werd gelanceerd, was er veel weerstand van gamers vanwege de trage en buggy aard van het platform, dat een constante internetverbinding vereiste. Desondanks zette Newell door en in 2004 besloot hij dat Half-Life 2 exclusief via Steam beschikbaar zou zijn, wat leidde tot massale installatie van het platform.

Deze controversiële beslissing legde de basis voor het huidige succes van Valve. Steam domineert nu 75 procent van de digitale gameverkoop voor pc in de VS, met een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar. ‘Piraterij is geen prijsprobleem, maar een serviceprobleem’, aldus Newell.

Creativiteit zonder beperkingen

Newell’s benadering van ondernemerschap bij Valve is uniek: er zijn geen functietitels, geen hiërarchie en geen bazen. Werknemers kiezen zelf aan welke projecten ze werken, waarbij ze hun bureaus op wielen verplaatsen naar collega’s die ze interessant vinden. Deze aanpak helpt Valve om agile te blijven in een snel veranderende industrie.

Newell stelt dat specialisatie in gaming de vijand van de toekomst is. Wat vandaag geavanceerde 3D-graphics zijn, kan morgen achterhaald zijn door virtual reality of AI. Valve blijft flexibel om creativiteit te bevorderen, zonder werknemers te beperken met verouderde rollen.

Als meerderheidsaandeelhouder van Valve, dat volledig in privébezit is, heeft Newell de vrijheid om jarenlang te investeren in experimenten zonder directe winst te verwachten, een voordeel dat beursgenoteerde concurrenten niet hebben.

Newell blijft innoveren met projecten zoals virtual reality-headsets en draagbare gameconsoles. Hij experimenteert zelfs met hersenimplantaten om de interactie tussen mens en computer te verbeteren, hoewel niet alle experimenten succesvol zijn, zoals blijkt uit de geflopte Steam Machine. Toch blijkt uit successen zoals de Steam Deck dat hardware een integraal onderdeel is van Newells strategie om Steam te versterken.

Gabe Newell, de anti-CEO

Ondanks het enorme succes van Valve, blijft Newell op de achtergrond. Terwijl andere tech-CEO’s in de schijnwerpers staan, blijft hij bescheiden, zelden verschijnend op grote conferenties of in veel interviews. Onder gamers is hij echter een cultfiguur, liefkozend ‘Gaben’ genoemd. Fans maken memes over hem en de beruchte ‘Valve Time’. Half-Life 3, de langverwachte opvolger van zijn iconische game, blijft uit, wat Newell weigert te produceren enkel om een verhaal af te ronden.

Overname van Oceanco

Gabe Newell, een van de rijkste Amerikanen, neemt Oceanco over, niet zozeer voor persoonlijke luxe, maar als een uitbreiding van zijn betrokkenheid bij technologische innovatie en marien onderzoek. Oceanco, leverancier van superjachten aan wereldwijde elites, bouwde ook Newells huidige 91-meter jacht, Draak, en een nieuw 111-meter jacht dat binnenkort wordt opgeleverd.

Met deze aankoop vergroot Newell zijn controle over zijn werkomgeving en versterkt hij zijn invloed op innovatie en onderzoek op zee. Oceanco, bekend om zijn technische innovatie en duurzaamheid, past goed in zijn bredere strategie van technologie en ondernemerschap op het water.

Veranderingen in Alblasserdam onder de nieuwe eigenaar zijn niet te verwachten, volgens een verklaring van Oceanco. ‘Gabe heeft zijn leven gewijd aan het bouwen van bedrijven die onconventionele paden volgen. Deze geest heeft hem naar Oceanco geleid. Zijn eerste beslissing? Laat het team zoals het is. Oceanco heeft een visie, integriteit en een bedrijfscultuur die eenvoudigweg werken. Gabe wil het niet repareren – hij wil het versterken.’