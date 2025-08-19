Enorme, mysterieuze ‘hete blob’ onder Oost-VS beweegt richting New York: Wetenschappers verbijsterd

Is Goo York City in de maak?

Britse wetenschappers hebben een enorme “klomp” rots ontdekt onder de Appalachen die langzaam richting New York City kruipt, volgens een glibberige nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Geology.

“Deze thermische opstijging is al lang een raadselachtig kenmerk van de Noord-Amerikaanse geologie,” zei hoofdauteur Tom Gernon, professor in Aardwetenschappen aan de Universiteit van Southampton, in een verklaring.

Officieel bekend als de Noord-Appalachen Anomalie (NAA), bevindt deze ondergrondse slijmbal zich 38 meter diep onder de grond en strekt zich uit over 354 kilometer dwars door New England. Het team ontdekte het door gebruik te maken van seismische tomografie, een methode vergelijkbaar met het nemen van een enorme CAT-scan van de aarde.

Oorspronkelijk werd gedacht dat het was gevormd 180 miljoen jaar geleden toen Noord-Amerika zich afscheidde van Afrika, maar nieuw onderzoek suggereert dat het 80 miljoen jaar geleden verscheen toen de voorloper landmassa’s van Canada en Groenland uit elkaar gingen, meldde LiveScience.

“Het ligt onder een deel van het continent dat al 180 miljoen jaar tektonisch rustig is, dus het idee dat het slechts een overblijfsel was van toen het landmassa uit elkaar ging, was nooit echt overtuigend,” zei Gernon.

In een studie gepubliceerd vorig jaar in het tijdschrift Nature, beschreef het team hoe deze gesmolten mantel melasse wordt gecreëerd wanneer heet gesteente net buiten de aardkern oprijst om scheuren in de korst te vullen die door landverschuivingen zijn veroorzaakt.

Wanneer dit materiaal uiteindelijk afkoelt, zinkt het of “druipt” het, wat een golf effect veroorzaakt langs de lagere oppervlakken van de continenten, wat “mantelgolven” is genoemd.

Door een combinatie van directe geologische waarnemingen, computersimulaties en modelplaattektoniek en geodynamica te gebruiken, kon het team de vorming van een hete klomp 1800 kilometer ten noordoosten van de Appalachen repliceren.

Zij vonden dat de oer-slijm zich met een snelheid van 19 kilometer elke miljoen jaar naar het zuidwesten bewoog.

Gelukkig hoeven we ons voorlopig geen zorgen te maken over een slijmapocalyps.

Volgens de onderzoekers zal blob-zilla NYC in 10 tot 15 miljoen jaar bereiken, als een zeer langzaam bewegend B-film monster – het duurt even voordat ondergrondse bewegingen impact maken in de Big Apple.

De simulatie toonde ook aan dat de klomp mogelijk heeft geholpen om de Appalachen op te tillen, waardoor wordt verklaard waarom het gebergte zo hoog blijft ondanks aanzienlijke erosie gedurende de afgelopen 20 miljoen jaar.

“Warmte aan de basis van een continent kan een deel van zijn dichte wortel verzwakken en verwijderen, waardoor het continent lichter en meer drijvend wordt, zoals een heteluchtballon die opstijgt nadat het zijn ballast heeft gedropt,” zei Gernon. “Dit zou hebben geleid tot verdere uplift van de oude bergen gedurende de afgelopen miljoen jaar.”

Nadat de klomp de regio heeft verlaten, zal de aardkorst zich echter opnieuw vestigen en zal erosie “doorgaan met het afbreken van de bergen, waardoor hun hoogte geleidelijk verlaagt,” zei de wetenschapper.

Deze seismische siroop is wellicht ook de reden waarom zeldzame vulkanische uitbarstingen kunnen helpen om diamanten aan het oppervlak te brengen, volgens de studie.

Hoewel de studie voornamelijk gericht was op de NAA, richtte het team zich ook op de tweeling, een anomalie hete zone onder Noord-Centraal Groenland.

Deze tektonische lavalampe, die tijdens dezelfde continentale fragmentatie werd gecreëerd maar aan de andere kant van de scheur zoals een melasse-achtige spiegel, genereert warmtestromen aan de basis van de kilometers dikke ijskap, wat invloed heeft op hoe het ijs beweegt en smelt vandaag de dag.

“Oude warmte-anomalieën blijven een sleutelrol spelen in het vormgeven van de dynamiek van continentale ijskappen van onderaf,” zei Gernon. “Ook al toont het oppervlak weinig tekenen van aanhoudende tektoniek, diep daaronder spelen de gevolgen van oude riftvorming nog steeds.”

