Ramon Lieuwes van Team Assen stond bij de finish om de aankomst van de leerlingen mee te maken. Veel leerlingen waren doorweekt toen ze de eindstreep bereikten. “Het verblijf waar we zaten was gelukkig dichtbij, dus we konden de leerlingen snel onder een warme douche zetten,” vertelt hij.

Plezier ondanks slecht weer

Hoewel het weer verre van ideaal was, slaagden de scholieren erin om plezier te hebben tijdens hun rit op de iconische berg. Een van de leerlingen beschreef hoe er in elke bocht veel toeschouwers waren die hun namen riepen en voor eten en drinken zorgden.

Iedereen met een eigen motivatie de berg op

Elke scholier beklom de berg met een persoonlijk verhaal. Emma van Team Assen deed mee ter nagedachtenis aan haar moeder die overleed aan longkanker. Zij vond het fietsen enorm zwaar. “Het is een klim van 13 kilometer met een stijgingspercentage van 8 procent, en het regende onophoudelijk, wat het extra zwaar maakte,” vertelde ze.

Inzet voor kankeronderzoek

De inspanningen van Team Assen waren niet voor niets. Op dit moment hebben ze al 267.000 euro verzameld voor onderzoek naar kanker. Donaties zijn nog steeds welkom tot september.