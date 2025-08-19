BeerMate Revolutie: Volautomatische Robo-Biertap Exclusief Te Koop!

Ralph Bethlem zet de zakelijke strategie achter BeerMate op zijn kop. Na jaren van het aanbieden van zijn volautomatische tapsystemen op huurbasis tijdens festivals, concerten en de Dutch Grand Prix, is de nieuwste versie van de BeerMate alleen beschikbaar voor aankoop. ‘Uiteindelijk zijn we een technologiebedrijf dat hardware ontwikkelt.’

Ralph Bethlem, CEO en oprichter van BeerMate, heeft een opwindend jaar achter de rug. Hij is net terug van een vakantie in Zuid-Frankrijk waar hij zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd. ‘Dit is een primeur voor jullie,’ zegt hij met een glimlach.

Uiteraard zei ze ja. Maar een andere primeur maakt het leven van de ondernemer nog spannender: de BeerMate 2.0. Deze nieuwe versie is veel compacter dan zijn voorganger, wat logistiek een enorm verschil maakt. ‘Je kunt hem gemakkelijk in een lift krijgen, hij past onder deuren door. Je kunt hem op wieltjes zetten, maar net zo goed in een container stoppen of in een muur inbouwen.’

De functionaliteit van de versie 2.0 is ook uitgebreid. Hij kan verschillende dranken tappen – voorlopig voornamelijk biersoorten, maar plannen voor wijn en gemixte dranken zijn in de maak. Ook is het systeem dat gebruikte bekers verzamelt voor hergebruik verbeterd en compacter geworden.

Dit is echter niet alleen de nieuwste versie van de automatische tap die Bethlem bekend heeft gemaakt, maar hij introduceert ook een nieuw bedrijfsmodel voor zijn startup.

Van huur naar koop

In de afgelopen jaren heeft BeerMate zijn tapinstallaties vooral ontwikkeld in de vorm van containers die op vele festivals, in concertzalen en sportstadions honderden biertjes per uur tapten. Klanten typten op een schermpje in hoeveel bier ze wilden, betaalden, en de BeerMate tapte vervolgens vier pilsjes tegelijk. Geen menselijke tussenkomst nodig. Sluit de BeerMate aan op een biervat en het bier stroomt. Dit was een uitkomst op evenementen waar personeel schaars en duur is.

Tot en met 2024 verhuurde BeerMate zijn apparatuur, maar dat bedrijfsmodel werkte uiteindelijk toch niet naar tevredenheid van Bethlem. ‘Aan het einde van het evenementenseizoen hebben we de balans opgemaakt,’ vertelt hij. ‘We lossen duidelijk een probleem op en mensen zijn enthousiast over onze machines. Er is dus een probleem-oplossing fit. Maar qua bedrijfsmodel waren we er nog niet. Konden we genoeg verdienen met onze activiteiten, tegen de prijzen die de markt wil betalen? Die fit met het bedrijfsmodel was er nog niet, en het zou te lang duren om onze investeringen terug te verdienen met een verhuurmodel.’

‘We vroegen ons ook af: wat willen we zijn als bedrijf? We zijn in de eerste plaats ingenieurs, ontwikkelaars van deze machine. We probeerden eigenlijk twee proposities te combineren: verhuurbedrijf én ontwikkelaar zijn. Dat bleek moeilijk rendabel te maken.’ Aan het einde van vorig jaar nam BeerMate de beslissing om de verhuur af te bouwen en zich als techbedrijf te richten op de verkoop en het onderhoud van zijn biertapautomaten.

Deze nieuwe strategie betekende dus nee zeggen tegen alle festivals die zoveel plezier hadden beleefd aan de robotaps. Nee zeggen betekende ook dat de omzet stopte, terwijl de nieuwe machine nog ontwikkeld moest worden tot een verkoopklaar product. ‘Wat betreft de cashflow was het dit voorjaar heel spannend vanwege die omschakeling.’

Duitse megadeal

De overstap van een verhuur- naar een productbedrijf kreeg een extra duw toen een grote Duitse cateraar die actief is in sportstadions in één keer de volledige vloot aan BeerMate eventcontainers wilde overnemen. Vorige week zijn de eerste machines geïnstalleerd in de Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, een stadion bijna zo groot als de Johan Cruijff ArenA. In oktober krijgt de rest van de machines een plek in het Olympiastadion in Berlijn.

De Duitsers hadden zich in februari al gemeld, maar het duurde tot eind mei voordat de deal daadwerkelijk werd getekend. Maar ondertussen moest Bethlem een periode zonder omzet overbruggen. Daarvoor moest hij in maart nogmaals een beroep doen op zijn investeerders. ‘Heel eerlijk: dat was een intense periode om als oprichter mee te maken.’

De overgang naar het nieuwe bedrijfsmodel vereiste 3 ton extra kapitaal. Maar hoewel de automatische taps zich de afgelopen seizoenen hadden bewezen en de ondernemer goede cijfers kon overleggen, vroeg hij in feite geld voor een nog onbewezen nieuwe strategie.

‘Het was niet zo dat we met lege handen stonden, we hadden een serieus trackrecord. We hebben op zoveel evenementen gestaan. We kunnen met cijfers aantonen: het werkt, in allerlei settings. We stonden op Vrienden van Amstel Live in Ahoy, waar we 16.000 liter bier hebben getapt. Maar de machines waren nog niet in de verkoop, en de validatie van een bedrijfsmodel betekent heel veel voor investeerders.’

BeerMate 2.0

Nu de voormalige verhuurtaps zijn verkocht en op hun vaste plekken in Duitsland bier serveren, is het tijd om vooruit te kijken. ‘Dit is onze grote doorbraak: het bewijs dat klanten bereid zijn onze machines te kopen. Dat geeft vertrouwen. Daarom was het ook tijd om deze week naar buiten te brengen dat we met de BeerMate 2.0 een nieuwe weg inslaan met een verkoopklare machine.’

Bethlem wil volgend jaar vijftig nieuwe taps verkopen, en het dubbele aantal in 2027. De vanafprijs is 35.000 euro, klanten verdienen dat volgens hem in 1 tot 2 jaar terug. Omdat het bedrijf niet meer aan verhuur doet, kan BeerMate niet meer op die manier klanten warm maken voor een aankoop. ‘We doen geen pilots meer. We hebben het al te druk met de orders die we al hebben, het product heeft zichzelf bewezen. We tekenen met elke verkoopdeal ervoor, dat de machine op die bewuste locatie een succes wordt.’

Festivals zullen niet investeren in een eigen BeerMate, maar concertzalen, sportstadions en de partijen die daar over het bier gaan, doen dat wel. ‘We richten ons vooral op de Duitstalige DACH-regio. Duitsland, Oostenrijk en zeker Zwitserland, waar de personeelskosten heel hoog zijn.’

De brouwers zelf zijn ook een belangrijke klantengroep. ‘Ik mag geen namen noemen, maar er lopen gesprekken in Denemarken, Duitsland en Spanje. Drie grote brouwerijen, allemaal met meer dan een miljard omzet.’

Helaas zijn de Nederlandse brouwreuzen nog niet overtuigd. ‘Best jammer, want ik rij liever naar Amsterdam dan naar Berlijn.’ Maar gezien het succes met de Vrienden van Amstel heeft Bethlem goede hoop dat de brouwers in Nederland ook zullen inzien dat zijn automaat een uitstekende manier is om bier te laten stromen buiten de reguliere horeca.

Voor Bethlem, die in 2023 nog door MT/Sprout werd uitgeroepen tot beste jonge ondernemer van dat jaar, is BeerMate feitelijk zijn levenswerk. ‘Ik ben niet meer de meerderheidsaandeelhouder, maar wel het gezicht van een bedrijf waarop ik trots ben. Ik wil dit binnen drie jaar laten slagen. Dan ben ik 10 jaar bezig geweest, vanaf het eerste idee. Als we dan alle leningen hebben afgelost en we draaien honderd machines per jaar, is het een succesverhaal. Dan zijn we van nul naar vijf miljoen omzet gegaan en kan ik heel trots zijn.’