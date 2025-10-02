Ongelooflijke Telescoopbeelden: Komeet Met Groeiende Staart Wordt Actiever

Waarnemingen van de Telescoop Ontdekken Groeiende Staart op Interstellaire Komeet

CAPE CANAVERAL, Fla. — Telescopische waarnemingen hebben een groeiende staart onthuld op de komeet die ons zonnestelsel vanuit een ander sterrenstelsel bezoekt.

Nieuw vrijgegeven afbeeldingen, genomen door de Gemini South telescoop in Chili aan het eind van vorige maand, bieden de meest gedetailleerde beelden tot nu toe van de recent ontdekte komeet.

De beelden tonen een brede coma van stof en gas rond de ijsbal terwijl deze op hoge snelheid naar de zon raast, en ook een staart die langer is dan in eerdere opnames.

Deze nieuwe afbeeldingen bevestigen dat de komeet actiever wordt naarmate deze ons zonnestelsel onschadelijk doorkruist, aldus het NoirLab van de National Space Foundation, die de telescoop beheert. Het is slechts het derde bekende interstellaire object dat onze kant op komt.

Tot donderdag was de komeet, bekend als 3I-Atlas, 238 miljoen mijl (ongeveer 384 miljoen kilometer) van de aarde verwijderd en naderde steeds dichterbij, volgens NASA.

De komeet zal eind oktober zijn dichtste nadering tot de zon maken en vervolgens in december het dichtst bij de aarde komen, op een afstand van 167 miljoen mijl (ongeveer 269 miljoen kilometer) — verder van de aarde dan de zon.

