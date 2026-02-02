Bermuda’s geheimzinnige reuzenstructuur: wetenschappers zeggen ‘uniek op aarde’

De Bermuda Driehoek Is Misschien Niet Het Grootste Mysterie Van De Atlantische Oceaan

In een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters, vermoeden wetenschappers dat ze de reden hebben gevonden waarom Bermuda niet is gezonken nadat de vulkanische activiteit er meer dan 30 miljoen jaar geleden stopte.

Normaal gesproken, wanneer vulkanen uitdoven, verplaatst de tektonische plaat zich weg van de diepe mantelhotspot, waardoor de afkoelende korst en vulkaan langzaam zinken.

Wetenschappers ontdekten echter een ongewone laag rotsen onder de oceaanbodem onder Bermuda, die het eiland omhoog duwt.

Deze laag is ongeveer 20 kilometer dik – een dikte die wereldwijd nog nooit eerder is waargenomen in een vergelijkbare laag.

Wetenschappelijk Onderzoek Leidt Tot Nieuwe Inzichten

Het onderzoeksteam, onder leiding van seismoloog William Frazer van Carnegie Science en Jeffrey Park van Yale University, analyseerde seismische golven van 396 verre aardbevingen. Deze aardbevingen waren krachtig genoeg om duidelijke trillingen door de aarde te sturen.

Met behulp van deze golven en de overblijfselen daarvan konden de onderzoekers een verticaal beeld schetsen van de rotslagen die zich tot ongeveer 50 kilometer onder Bermuda bevinden.

Het beeld onthulde een dikke laag rots die minder dicht is dan de omringende rotsen.

Frazer legde uit dat men normaal gesproken verwacht dat de mantel zich onder de bodem van de oceaanbodem bevindt.

“Maar in Bermuda bevindt zich deze andere laag, ingebed binnen de tektonische plaat waarop Bermuda rust,” vertelde hij aan Live Science.

Bermuda ligt op een oceaanverhoging, waar de oceaankorst hoger is dan zijn omgeving, ongeveer 500 meter boven de zeebodem.

Deze ontdekking suggereert dat de laatste vulkanische uitbarsting mogelijk mantelgesteente in de korst heeft geduwd, waar het bevroor en een vlotachtige structuur boven de oceaanbodem creëerde.

De Oorsprong Van Deze Laag

De oorsprong van deze laag is nog niet helemaal duidelijk, maar Park vertelde aan Brighter Side of News dat “sommige magma mogelijk onder de Moho is gestagneerd in plaats van uit te barsten, waardoor over tijd een mafische pluton ontstond.”

“We ontdekten dat volatiele rijke smeltingen die onder Bermuda opstegen, ook efficiënt de bovenste mantel konden uitputten en wijzigen, waardoor een lichter residu achterbleef,” voegde hij eraan toe. “Een andere mogelijkheid is metasomatische onderplating, waarbij opstijgend heet materiaal de korst kraakt, zeewater toelaat en de mantel gedeeltelijk serpentiniseert.”

Ondanks 31 miljoen jaar inactiviteit van de vulkanen daar, is de oceaanverhoging nog niet gezonken. Hoewel er enige discussie is over wat er onder het oppervlak kan gebeuren, zijn er geen vulkanische uitbarstingen aan het oppervlak geweest.

“Er is nog steeds dit materiaal dat overblijft van de dagen van actief vulkanisme onder Bermuda dat helpt om het mogelijk als dit gebied van hoge reliëf in de Atlantische Oceaan te ondersteunen,” vertelde geoloog Sarah Mazza van Smith College in Massachusetts, die niet betrokken was bij het onderzoek, aan Live Science.

“Het feit dat we ons in een gebied bevinden dat voorheen het hart van het laatste supercontinent was, is denk ik deel van het verhaal over waarom dit uniek is.”

Nu onderzoekt Frazer andere eilanden over de hele wereld om te zien of er vergelijkbare lagen zijn zoals die ze onder Bermuda hebben ontdekt, of dat het echt de enige in zijn soort is.

“Het begrijpen van een plek zoals Bermuda, wat een extreme locatie is, is belangrijk om minder extreme plaatsen te begrijpen en geeft ons een idee van wat de meer normale processen zijn die op aarde gebeuren en wat de meer extreme processen zijn,” zei Frazer.

