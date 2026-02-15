Enzo Knol Eert Overleden Opa: “Mis Hem Elke Dag”

Emotionele Boodschap van Enzo Knol over het Verlies van Zijn Opa

Videoblogger Enzo Knol deelt zijn gevoelens over het overlijden van zijn grootvader, die twee jaar geleden is gestorven. Via Instagram brengt hij een eerbetoon met verschillende foto’s. “Elke dag mis ik hem, maar ik ben zo dankbaar voor alle liefde die hij me heeft gegeven,” zegt hij.

Op de dag van Valentijn, een moment waarop normaal de liefde centraal staat, kiest Enzo ervoor om zijn verdriet te delen. Hij spreekt open over het verlies dat hem nog dagelijks bezighoudt. “We vieren vandaag de liefde, maar het is ook precies twee jaar geleden dat mijn grootvader overleed,” vertelt de bekende vlogger.

In een serie nostalgische foto’s laat Enzo zien hoe speciaal zijn relatie met zijn opa was. “Ik mis hem elke dag, maar ik ben enorm dankbaar en trots op de liefde die ik van hem mocht ontvangen!”

Veel volgers bieden Enzo steun op deze moeilijke dag. Een volger reageert: “Sterkte vandaag. Je opa was een geliefd persoon.” Een ander voegt toe: “Ik denk dat ik namens alle kijkers kan zeggen dat we die liefde ook hebben gevoeld. Wat een groot gemis.” En nog een reactie: “Sterkte, de tijd vliegt voorbij.”

