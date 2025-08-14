Bart Ettekoven onthult: Kans op comeback in GTST groter dan ooit!

De kans dat Bart Ettekoven nogmaals verschijnt in de populaire RTL-serie Goede Tijden, Slechte Tijden lijkt erg klein. De expert op het gebied van entertainment en voormalige acteur heeft ooit een aanbod gehad, maar hij zal niet terugkeren, onthulde hij recent in Shownieuws. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van het nieuws dat verschillende voormalige sterren zoals Lieke van Lexmond en Ruud Feltkamp terugkeren in de show (zie video).
GTST-actrice Noa Zwan onthulde in Shownieuws dat zij niet de enige is die terugkeert, waarna presentatrice Tooske Ragas onmiddellijk Bart aansprak over zijn eerdere rol als de schurk David Harkema in de beginjaren van GTST.
“Nee Tooske, ik keer niet terug. Ik weet dat je dat graag zou zien, maar helaas heb ik geen goed nieuws,” zei Bart. “Ze hebben mij in het verleden wel benaderd, maar niet recentelijk.”
Katja Schuurman
Er waren al eerder geruchten over een mogelijke terugkeer van Katja Schuurman. Zij heeft meerdere malen gesproken over een mogelijke comeback in Goede Tijden, Slechte Tijden (zie de onderstaande video), wat nu bevestigd is.
Komt Katja Schuurman terug in GTST?
Vergelijkbare berichten
- GTST-makers geschokt: Hartverscheurend nieuws slaat in als een bom!
- Breuk Patricia Paay: Huwelijk lijkt definitief voorbij!
- Vader onthult hartverscheurend bericht: Jonge GTST-ster (12) overleden
- HPP Fans Verdrietig: Gemis van Deelnemer Ruïneert Seizoen!
- Rafael en Estavana mogelijke bruiloft: Lees zijn verrassende uitspraken!
Rachid portretteert mensen die onze samenleving vormgeven. Zijn focus ligt op diversiteit, verandering en burgerparticipatie. Hij schrijft verhalen over leiders, vernieuwers en verbinders, van lokale helden tot invloedrijke denkers. Altijd met een menselijk perspectief, diepgaand onderzoek en gevoel voor maatschappelijke trends en bewegingen.