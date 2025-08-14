Bart Ettekoven onthult: Kans op comeback in GTST groter dan ooit!

De kans dat Bart Ettekoven nogmaals verschijnt in de populaire RTL-serie Goede Tijden, Slechte Tijden lijkt erg klein. De expert op het gebied van entertainment en voormalige acteur heeft ooit een aanbod gehad, maar hij zal niet terugkeren, onthulde hij recent in Shownieuws. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van het nieuws dat verschillende voormalige sterren zoals Lieke van Lexmond en Ruud Feltkamp terugkeren in de show (zie video).

GTST-actrice Noa Zwan onthulde in Shownieuws dat zij niet de enige is die terugkeert, waarna presentatrice Tooske Ragas onmiddellijk Bart aansprak over zijn eerdere rol als de schurk David Harkema in de beginjaren van GTST.

“Nee Tooske, ik keer niet terug. Ik weet dat je dat graag zou zien, maar helaas heb ik geen goed nieuws,” zei Bart. “Ze hebben mij in het verleden wel benaderd, maar niet recentelijk.”

Katja Schuurman

Er waren al eerder geruchten over een mogelijke terugkeer van Katja Schuurman. Zij heeft meerdere malen gesproken over een mogelijke comeback in Goede Tijden, Slechte Tijden (zie de onderstaande video), wat nu bevestigd is.