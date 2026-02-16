Rico Verhoeven Openhartig Over Relatie Met Naomy: Emoties en Liefde Blootgelegd

Op de dag van de liefde, Valentijnsdag, uit Rico Verhoeven zijn gevoelens voor zijn partner Naomy van Beem via een ontroerend bericht op Instagram. “Je bent ons steunpunt en de hartslag van mijn bestaan,” vermeldt de kickbokser.

Op deze zaterdag, volledig gewijd aan de liefde vanwege Valentijnsdag, laat Rico zich van een openhartige kant zien met een warme boodschap. “De vrouw die mijn alles is, mijn totaal. Bedankt dat je er altijd voor mij bent, me steunt bij elk moment en me liefhebt alsof ik weer thuis kom,” zegt hij.

Hij voegt toe: “Het is bewonderenswaardig hoe je de zorg voor onze kinderen weet te combineren met de passie en toewijding voor je eigen onderneming”, aldus Rico. “Mijn liefde voor jou is groter dan woorden kunnen weergeven.”

De geliefden zijn sinds 2021 een paar. In juli 2024 maakte de beroemde sporter bekend dat hij Naomy ten huwelijk heeft gevraagd. Voorheen had Rico een dertien jaar durende relatie met Jacky Duchenne, met wie hij drie kinderen heeft.

2:18 Glory 100 én een bruiloft op komst: Rico Verhoeven over liefde, werk en evenwicht

Een zwaar verlies voor Rico

Eerder deze week bracht de kickbokser triest nieuws naar buiten. Zijn moeder is overleden. Naomy deelde ook een persoonlijke boodschap over het verlies van haar aanstaande schoonmoeder. Ze vertelde dat ze kort voor het overlijden nog alle foto’s van haar trouwjurk aan haar had getoond. Het is nog onbekend wanneer Rico en zijn aanstaande zullen trouwen.