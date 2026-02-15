Onderzoekers Ontdekken: ‘Jonge Prins’ Mogelijk Gedood door Berenaanval

Een Jonge Italiaan uit de Prehistorie Vermoedelijk Gedood door een Beer

Nieuw onderzoek suggereert dat een Italiaanse tiener uit de prehistorie op gewelddadige wijze aan zijn einde is gekomen door de klauwen en tanden van een beer.

De tiener, vermoedelijk tussen de 15 en 16 jaar oud, werd in 1942 ontdekt in een grot in Ligurië, Italië.

De jongen, die begraven werd met een rijke verzameling grafobjecten waaronder een hoofdtooi gemaakt van honderden kleine doorboorde schelpen, werd bekend als de “Prins” van de Arene Candide Grot.

Een multidisciplinair team van de universiteiten van Cagliari, Florence, Genua en Pisa, samen met verschillende internationale instituten, heeft de resten die ongeveer 28.000 jaar geleden begraven werden opnieuw onderzocht.

Herbeoordeling van Traumatische Letsels

Het onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Anthropological Sciences, richt zich op de traumatische verwondingen die bekend waren sinds de ontdekking van de begrafenis – zoals schade aan de schedel, het gezicht en de schouder, inclusief het verlies van de linkerhelft van de onderkaak en een deel van het sleutelbeen.

De onderzoekers bevestigen de oorspronkelijke interpretatie van de opgravers, die een aanval door een dier hadden voorgesteld, en bevestigen dat deze letsels overeenkomen met beten van een groot roofdier of slagen toegediend door een krachtige poot.

Het team identificeerde ook verpletterende fracturen van de cervicale wervels, die overeenkomen met gewelddadige compressie van de nek.

Nieuwe Bewijzen Ontdekt

Naast deze eerder bekende maar nooit volledig gedocumenteerde verwondingen, onthulde de studie nieuw bewijs, waaronder bijtsporen op de rechterfibula en een lineaire insnijding op de schedel, mogelijk compatibel met een klauwslag – hoogstwaarschijnlijk van een bruine beer of een grotbeer.

Bovendien documenteerden de onderzoekers sporen van een initiële ontstekingsreactie in het sponsachtige botweefsel, wat hen toeliet te schatten dat de jonge persoon – waarschijnlijk bewusteloos en in pijn – ongeveer 48 tot 72 uur na de aanval overleefde.

“Het patroon van trauma komt opvallend overeen met de verwondingen waargenomen bij moderne slachtoffers van berenaanvallen,” verklaren de auteurs, benadrukkend dat overleven voor meerdere dagen na dergelijke verwoestende verwondingen diepe indruk kan hebben gemaakt op de groep jager-verzamelaars waartoe de Jonge Prins behoorde.

Uitzonderlijke Begrafenisrituelen

Onderzoekers betogen dat de uitbundige begrafenisrituelen die volgden mogelijk de uitzonderlijke aard van de dood herdenken, in plaats van de status van het individu.

“De rijkdom van de begrafenis van de Prins zou de uitzonderlijkheid van de gebeurtenis zelf weerspiegelen, eerder dan de sociale rang van het individu,” concluderen ze.

