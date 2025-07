Vader onthult hartverscheurend bericht: Jonge GTST-ster (12) overleden

Het overlijden van Delivio Misiedjan

Het tragische nieuws over het heengaan van de twaalfjarige Delivio Misiedjan, ook bekend als Bings zoon Manu uit de populaire serie GTST, heeft diepe sporen nagelaten. Naast de stroom aan verdrietige en sympathieke berichten op internet, heeft de vader van de jonge acteur via sociale media een aangrijpende boodschap gedeeld…

Afgelopen week is Delivio komen te overlijden door een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Zijn vader onthulde op Instagram dat Delivio gedurende “2,5 jaar een strijd vol hoogte- en dieptepunten heeft gevoerd”. Hij voegde eraan toe: “We hadden nog zoveel prachtige plannen en ideeën… Het mocht helaas niet zo zijn. De pijn die ik ervaar, is onbeschrijfelijk.”

Delivio heeft in de intimiteit van zijn eigen huis afscheid kunnen nemen van zijn familie. Zijn laatste woorden waren een liefdevolle boodschap aan zijn naasten: “Ik hou van jullie allemaal. Ik zal altijd bij jullie zijn. Jullie moeten sterk blijven”, zo deelde zijn familie op Facebook. Zijn vader schreef: “Het is goed jongen, papa is en blijft enorm trots op jou.”

‘Kleine Strijder’

De familie van Delivio maakte het droevige nieuws van zijn overlijden bekend op sociale media afgelopen zaterdag. “Na een periode van strijd, pijn, hoop en grenzeloze liefde, heeft hij zijn vleugels gekregen”, aldus zijn nicht Romana op Facebook. De reacties van mensen zijn hartverwarmend. Zo schreef iemand: “Gevochten als een LEEUW!!! Tegen een oneerlijke ziekte!!!” En ook: “Familie Misiedjan, gecondoleerd met dit immense verlies, veel liefde, kracht en sterkte gewenst. Lieve Delivio, rust zacht kleine strijder.”

Everon Jackson Hooi, die in GTST de rol van vader Bing en Delivio als zoon Manu speelde, liet in een reactie aan Shownieuws weten: “We hebben Delivio gekend als een ontzettend lief kind en het was altijd een plezier om met hem te werken. Verder hebben Marly (van der Velden, red.) en ik hem destijds veel sterkte toegewenst in zijn strijd tegen deze ziekte. Het is tragisch om te horen dat hij deze strijd heeft verloren. Het leven kan soms onbegrijpelijk en ontzettend oneerlijk zijn”, zei Everon. Hij wenst de familie “uiteraard veel sterkte met dit zware verlies.”

De symptomen bij Delivio begonnen met pijn in zijn arm en schouders. Eerst leek een behandeling bij de fysiotherapeut de oplossing, maar al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was. Na diverse onderzoeken werd uiteindelijk vastgesteld dat Delivio aan een zeldzame soort lymfeklierkanker leed.

