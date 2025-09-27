Erica en Montana Meiland in opstand: ‘Kan niet niks doen’ tegen AZC!

Op een maandagavond werd er in Noordwijk een bijeenkomst gehouden waar de familie Meiland, afkomstig uit deze kustplaats, eveneens betrokken was. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de gemeente zorgt voor onvrede bij gemeenteraadslid Erica Meiland en haar dochter Montana.

“Het lijkt erop dat er een AZC gevestigd gaat worden en ik ben daartegen. Ik wil mijn steun uiten, dus ben ik hier aanwezig,” deelde Montana mee aan Shownieuws. Erica zou ook komen, maar zij moest verstek laten gaan na een lange opnamedag voor de nieuwe film Chateau Moordland.

De Meilandjes hebben flink wat kritiek over zich heen gekregen vanwege een groot ‘Geen AZC’ bord in hun weiland. “Kritiek krijgen we toch wel, wat we ook doen, dus trekken we ons er niets van aan. Je moet immers standvastig zijn en niet nietsdoen. Daarom vind ik het belangrijk om bij deze bijeenkomst te zijn,” legt Montana uit.

Montana spreekt duidelijk over haar moeder: “Het raakt haar diep. Het valt haar zwaar dat ze hier niet bij kan zijn.” Donderdagavond gaat zij stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Dat is nog veel belangrijker,” vindt Montana.

Waarom dit voor het Meilandje zo belangrijk is? “Omdat hier een AZC gepland staat. En dat willen wij gewoon niet.”

Val van het kabinet

Erica heeft zich meermalen duidelijk uitgesproken over haar politieke voorkeuren. Na de val van het kabinet uitte Erica Meiland haar zorgen over de toekomst tegenover Shownieuws. “Een rechtse meerderheid lijkt er niet meer in te zitten.”

Erica en Geert Wilders maken geen geheim van hun gelijkgestemde meningen over migratie. Drie jaar geleden verdedigde Wilders Erica nadrukkelijk door felle kritiek te uiten op bedrijven die de samenwerking met de familie stopzetten na haar kritische uitspraken over de islam in haar biografie.

Ze is dan ook niet te spreken over de val van zijn kabinet, zoals ze liet weten aan Shownieuws. “Ik vind het verschrikkelijk”, concludeert de realityster. “Want een rechtse meerderheid zit er niet meer in, vrees ik.”

Hoofddoek-haat

Wilders is vooral bekend om zijn opvallende uitspraken over migratie, in het bijzonder over de islam. Ook Erica spreekt zich duidelijk uit over dit geloof. In haar biografie beschrijft ze haar grote moeite met de volgens haar gaande islamisering van Nederland.

Aan Shownieuws liet ze weten volledig achter haar uitspraken te staan. “Ik kan echt niet tegen een hoofddoek, absoluut niet. Dat hoort er gewoon niet te zijn, nee.”