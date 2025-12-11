Erica Meiland slaat terug: Geruchten volledig uit verband gerukt!

De Meilandjes verschijnen deze kerst nog op SBS6, maar dat zal voorlopig de laatste keer zijn. Er gingen verhalen dat Erica ruzie zou hebben met de familie De Mol, wat zou leiden tot het einde van hun samenwerking met de zender. In een gesprek met Weekend ontkent zij deze speculaties.

Het gerucht dat de Meilandjes stoppen met SBS6 zou ontstaan zijn nadat Erica aan John de Mol had gevraagd om een rol in een dramaserie, maar geen reactie kreeg. John’s zoon, Johnny, was er daarentegen van overtuigd dat de Meilandjes dreigden te stoppen om een beter contract uit de brand te slepen bij Talpa. “Die geruchten over de dramaserie en John de Mol waren nieuw voor mij”, vertelt Erica.

Ze gaat verder: “Wat ik zeker weet, omdat we dit van een betrouwbare bron hebben, is dat Johnny de Mol het niet prettig vond hoe zijn uitspraken uit context waren getrokken in dat interview. Wij zijn helaas bekend met hoe zulke dingen gaan, dus voor ons is het geen issue. Nee, het is onwaar. We hebben altijd prettig samengewerkt met Talpa, maar willen nu even geen realityshows meer doen.”

Terugkeer naar televisie

“Er zal vast wel iets leuks voorbij komen dat we willen doen. Zo bekijken we het allemaal”, zegt Erica over de ‘lege agenda’ die eraan komt. Toch zegt ze nooit ‘nooit’, aangezien makers haar altijd mogen benaderen voor één specifieke klus op televisie.

“We ontvangen ook andere voorstellen. We zullen zien of en wanneer we weer iets op tv gaan doen. Voor een rol in een politieserie mogen ze me altijd bellen”, benadrukt Erica enthousiast. Tina Nijkamp vraagt zich af of ze echt zullen stoppen met tv maken. Volgens de televisiedeskundige zullen de Meilandjes binnen een jaar een comeback maken op tv. “Geen idee”, reageert Erica op deze veronderstelling. Volgens haar is het maken van realitytelevisie echt voorbij.

Over een leven in ruste wil Erica nog niet nadenken. “Ik ben echt nog niet klaar voor mijn pensioen! Ik werk veel te graag. Maar je merkt na zeven jaar wel dat je wat afgestompt raakt, in een klein wereldje leeft. Wij zaten altijd borrelend van de ideeën, en dat komt wel weer terug met wat rust, dat weet ik uit ervaring.”

Toekomstplannen

En hoe zit het met Maxime achter de kassa, zoals onlangs gesuggereerd werd? Dat ziet haar moeder absoluut niet gebeuren. “Haha, natuurlijk niet! Maxime doet het erg goed op Instagram en zal zeker blijven deelnemen aan tv-programma’s die ze leuk vindt.”

Maxime was onlangs te gast bij De 538 Ochtendshow waar ze grapte over een carrière als kassamedewerker. “We hebben het goed hoor, maar ik kan nog niet met pensioen. Bovendien zou ik dat niet eens willen. Wat moet ik dan de hele dag thuis doen?” Of ze terugkeert op televisie, dat blijft onzeker: “Misschien doe ik wel helemaal niets meer op televisie en ga ik lekker achter de kassa bij de Albert Heijn werken, ook prima.” Meer over de toekomstplannen van Maxime is te zien in de onderstaande video.

