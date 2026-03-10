Ontdek Waarom Martien Meiland Een Operatie Heeft Ondergaan: Alle Details Onthuld!

Een tegenvaller voor Martien Meiland die deze maandagochtend een operatie onderging. Via een video op Instagram deelde hij dat hij aan zijn rechterhand is geopereerd.

Martien verklaarde dat hij alleen lokaal verdoofd was tijdens de ingreep. “Ik wilde bij bewustzijn blijven”, vertelde hij aan zijn dochter Maxime. “Nu is het tijd voor herstel”, voegde hij eraan toe. Zijn dochter vermeldde dat de operatie nodig was vanwege een koetsiershand, een bindweefselaandoening die de vingers kan doen kromtrekken of permanente stijfheid kan veroorzaken.

Martien heeft geen heimwee naar de showbizz

Martien en zijn gezin hebben hun realityshow Chateau Meiland stopgezet. Onlangs gaf hij aan dat hij voorlopig niet op televisie terugkeert. Dit verklaarde hij eerder dit jaar in RTL Boulevard. Hij is van mening dat hij en zijn familie een goede beslissing hebben genomen door na zes jaar geen nieuwe seizoenen meer te produceren van hun succesvolle serie.

Hij mist de showwereld niet, vertelde hij. “Nee, absoluut niet.” Er zijn ook geen voorstellen gekomen van SBS6 voor een terugkeer, volgens Meiland. “Nee, en zelfs als die er zouden komen, zouden we gewoon nee zeggen.” Ook van andere zenders zijn er geen aanbiedingen gekomen, vertelde hij.

Dochter Maxime heeft eerder in RTL Tonight aangegeven dat ze een terugkeer op televisie niet uitsluit. “Dat is haar keuze, ze moet mij daarvoor niet bellen!”, zei Martien daarover.