Estavana Polman onthult details: Chaos in liefdesleven Sylvie Meis!

Sylvie Meis bevestigt nieuwe relatie met Duitse miljonair Patrick Gruhn

Sylvie Meis heeft na langdurige geruchten eindelijk haar nieuwe relatie met de Duitse miljonair Patrick Gruhn openbaar gemaakt. Sylvie, die bekend staat om haar dynamische liefdesleven, kan volgens Estavana Polman, de huidige partner van Sylvies ex-man Rafael van der Vaart, zelf ook hartelijk lachen om haar romantische escapades.

In een recent interview met het tijdschrift Beau Monde, deelt Estavana dat zij en Sylvie een uitstekende relatie onderhouden. “Sylvie en ik kunnen het erg goed met elkaar vinden,” vertelt de handbalster. “We grappen soms over haar nieuwe veroveringen en vragen ons af of de nieuwe vlam er de volgende Kerst nog zal zijn. Dat vinden we hilarisch. Zo is onze band.” Estavana voegt toe: “Sylvie is echt een geweldig persoon met een goed gevoel voor humor.”

Voor haar relatie met Patrick was Sylvie ook samen met de Nederlander Wim Beelen, zoals te zien is in een eerdere video.

Sylvie heeft zich in het verleden ook positief uitgelaten over Estavana. “Ze is ontzettend lief, precies zoals het hoort. Ze is zorgzaam en ondersteunend. Ik help hem met zijn huiswerk, maar Estavana, die vloeiend Deens spreekt, kan hem geweldig ondersteunen met taalgerelateerde zaken. We vullen elkaar goed aan. Het is mooi om te zien hoe harmonieus alles verloopt, dat is echt een zegen,” zei Sylvie eerder in een gesprek met De Telegraaf.

Huwelijk?

Wat betreft een huwelijk tussen Estavana en Rafael, dat zit er voorlopig nog niet in. “We zullen zien. Als alles goed voelt en we een huisje in Nederland hebben… We hebben geen haast,” verklaarde Estavana in Beau Monde. “We zijn nu negen jaar samen en heel gelukkig, maar op dit moment zijn we vooral bezig met andere dingen.”

Het paar is sinds begin 2016 samen en heeft een dochter. Rafael gaf vorig jaar in het programma Sterren op het Doek van Omroep MAX toe dat Estavana niet wilde trouwen omdat hij zijn vorige huwelijk al eens had laten mislukken.

Ondanks de speculaties en gesprekken over een mogelijk huwelijk, blijft het koppel voorzichtig en nemen ze de tijd om te focussen op hun gezin en persoonlijke verplichtingen, zonder zich te haasten naar het altaar.

