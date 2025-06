Bizarre Wending: Zo redde Sjoerd van Ramshorst zijn relatie!

Sjoerd van Ramshorst: Van Televisie tot Persoonlijk Leven

Sjoerd van Ramshorst is momenteel een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Hij is de presentator van programma’s zoals Met Het Mes op Tafel en NOS Studio Voetbal. Eerder had hij een relatie met Dionne Stax, maar tegenwoordig is hij gelukkig getrouwd met zijn vrouw Jasmijn.

De ontmoeting tussen Sjoerd en Jasmijn vond plaats via een online datingapplicatie, zo onthulde hij in een interview met het magazine LINDA. Hij herinnert zich dat Jasmijn tijdens hun eerste afspraakjes vaak gehaast leek, wat hem de indruk gaf dat haar interesse wellicht ontbrak.

Deze initiële twijfels leidden ertoe dat Sjoerd zich emotioneel wat terugtrok. Na ongeveer drie maanden overwoog hij de relatie te beëindigen. Jasmijn stelde echter voor om als afscheid nog één keer samen uit eten te gaan, met het geld dat ze samen hadden gewonnen tijdens een casino-avond op een van hun eerste dates.

Tijdens dit laatste diner gebeurde er iets bijzonders. Waar Sjoerd Jasmijn voorheen als te impulsief zag, werd hij nu getroffen door haar charme en energie. Dit etentje werd het keerpunt in hun relatie; de vonk sloeg alsnog over. Sjoerd zag haar plotsklaps als ‘de allerleukste vrouw op aarde’. Hun relatie werd verder versterkt en in 2021 bevestigden zij hun liefde voor elkaar door in het huwelijk te treden. Samen hebben zij een zoon, Lou.

Foto: Instagram Sjoerd van Ramshorst.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post