Giel Beelen’s onthulling over zijn zoon: Verrassende link met Beau van Erven Dorens!

Giel Beelen, al vader van een dochter, is recentelijk ook vader geworden van een zoon genaamd Beau (zie video). In een recent interview met het tijdschrift Weekend spreekt hij over zijn ervaringen en het nieuwe geluk dat hij voelt.

“Het is ongelooflijk! Er is een nieuw luik van liefde en geluk opengegaan, iets wat ik niet voor mogelijk hield. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het zou zijn, moest ik mijn liefde voor onze dochter Josephine delen? Maar sinds de komst van Beau is er gewoon een extra luik opengegaan. Het is fenomenaal. Ik ben echt extreem gelukkig!” vertelt Giel.

Beau werd geboren op Koningsdag, wat bijna invloed had op zijn naamkeuze. “Als hij op de officiële Koningsdag geboren was, dus op zondag, dan had ik hem als derde naam Willem gegeven. Dat zou grappig zijn, Beau Michiel Willem, oftewel BMW. Maar hij werd een dag eerder geboren, op een soort ‘nep’-Koningsdag, dus hebben we dat niet gedaan.”

Josephine, zijn dochtertje, moet nog wennen aan het feit dat ze niet langer het enige kind in huis is. “Soms voel ik me wel een beetje schuldig naar haar. Ze komt naar onze slaapkamer en dan houdt mama Beau vast omdat ze borstvoeding geeft. Ik merk dat Josephine daar echt nog aan moet wennen. Ze is nog te jong om het echt te begrijpen of jaloers te zijn.”

Naamdiscussie

De naamkeuze was niet direct een makkelijke beslissing voor Giel en zijn vrouw. “Ik moest er echt aan wennen. Ik wilde liever geen naam met een B, want Beau Beelen vond ik te veel BB klinken. Maar uiteindelijk vond ik het toch een prachtige naam en het past goed bij het Fransachtige van Josephine. Ik moet toegeven dat ik, meer dan mijn vrouw, moet denken aan Beau van Erven Dorens, maar dat is zeker niet negatief,” legt Giel uit.

Sinds hij vader is geworden, voelt Giel dat hij veranderd is. “Absoluut! Ik kan dingen veel beter relativeren. Ik ben nu baas bij een radiostation en zie mezelf daar ook als een soort vaderfiguur. Als ik deze verantwoordelijkheid eerder had gehad, was ik er misschien aan onderdoor gegaan door alle zorgen om de jonge medewerkers. Nu denk ik: relax, het komt goed, het is ook weer tijd om naar huis te gaan. Mijn leven is echt verrijkt door deze verandering, al klinkt dat misschien vreemd om over jezelf te zeggen.”

Strengere aanpak

Giel merkt dat het anders is om een zoon te hebben. “Vanaf het moment dat ik wist dat het een jongen zou worden, dacht ik: nu moet ik echt een rolmodel zijn. Ik ga streng voor hem zijn. Ook dacht ik: nu moet ik ineens gaan klussen, want ik wil een goed voorbeeld zijn voor hem,” vertelt hij.

Eerder sprak Giel al openhartig over het vaderschap. Bekijk de onderstaande video…

