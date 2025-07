Ex-Action CEO Lanceert Wellbe: Ontdek de “Action” voor Mentale Gezondheid!

Ronald van der Mark, voorheen CEO van Action, stapt opnieuw in het ondernemerschap met een innovatief online platform gericht op mentale gezondheid: Wellbe. Dit platform onderscheidt zich door een uitgebreid aanbod en betaalbare prijzen. Streeft hij ernaar om een nieuwe Action op te zetten? ‘Ik hoop dat we net zo groot kunnen worden.’

Ronald van der Mark. Klinkt die naam bekend? CFO bij Maxeda (eerder Vendex KBB) en bekroond tot CFO van het jaar. Tot eind 2015 was hij de succesvolle CEO van de snel groeiende winkelketen Action. Vervolgens verdween hij uit de schijnwerpers.

Tien jaar later maakt hij zijn comeback met Wellbe, een toegankelijk online platform voor mentale gezondheidszorg. Daar willen we bij MT/Sprout uiteraard meer over weten. Maar eerst willen we begrijpen waarom hij vrijwillig zo’n topfunctie achter zich liet.

Van der Mark herinnert zich de reacties toen hij een opvolger zocht voor zijn positie bij Action. Over het algemeen waren er drie typen reacties. ‘Is er iets mis met het bedrijf? Ben je niet goed bij je hoofd of ben je ongeneeslijk ziek’, zo legt hij uit aan MT/Sprout. ‘Mensen begrepen gewoon niet waarom ik wilde stoppen.’

Teruggeven aan de samenleving

Het idee dat hij nu heeft, is om iets terug te geven aan de samenleving, een gedachte waar hij al langer mee speelt. ‘Volledig maatschappelijk actief zijn, sociale projecten steunen, investeren in sociale impactbedrijven.’ Na vijf jaar bij Action voelt hij dat hij er klaar voor is.

Het is tijd om uit zijn comfortzone te stappen. Het is nu of nooit, en hij verlaat zijn ‘zakelijke leven’. Hij valt echter niet in een zwart gat, want hij begint een fotografieopleiding, speelt meer basgitaar en treedt op met bandjes.

Toch blijkt het maatschappelijke veld ingewikkelder dan verwacht. De handen uit de mouwen steken en er vol voor gaan, blijkt onmogelijk met zoveel stakeholders, complexe problemen en politieke kwesties. Dat vooruitgang lang op zich laat wachten, frustreert hem.

Investeren in sociale impact

Het investeren in sociale impactbedrijven gaat hem beter af. Werken met startups en scale-ups is echter zeer intensief en neemt veel tijd in beslag. Dat wil hij niet. ‘Dan zou ik weer een baan hebben van 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dan had ik net zo goed bij Action kunnen blijven.’

Hij besluit te investeren in fondsen voor sociale impactbedrijven. Zo krijgt hij zijn handen vrij voor een nieuw project. Een platform voor mentaal welzijn, waarvan hij de ontwikkeling in 2019 voorzichtig begint met eigen financiering.

Het mentale aspect fascineert hem al sinds zijn 25e. Wat drijft mensen, waarom is voor de een het glas halfvol en voor de ander halfleeg? Waarom blijft de een steken in een slachtofferrol bij een negatieve gebeurtenis en toont de ander juist veerkracht?

Geworstel met relaties

Waar komt die fascinatie vandaan? ‘Uit mijn eigen leven. Als je zakelijk succesvol bent, verwachten mensen dat je overloopt van geluk. Maar die euforie voelde ik niet. Ik vond het geweldig om CEO van Action te zijn, maar ik liep niet elke dag juichend door de gangen.’

Wat hij ook niet kan verenigen met zijn zakelijk succes is zijn geworstel met relaties. ‘Ik voelde dat daar iets niet klopte. Dat ik daar iets mee moest doen.’ Hij gaat verschillende keren in therapie, maar vindt niet wat hij zoekt. Hij mist context bij de een, een duidelijke uitleg bij de ander. ‘Sommige therapeuten doen gewoon hun werk op de automatische piloot.’

Pas op zijn vijftigste krijgt hij meer inzicht in waar zijn geworstel vandaan komt: zijn vermijdende hechtingsstijl en patronen. Hij trekt zich terug als het spannend wordt. Dat in combinatie met zijn prestatiegerichte opvoeding, waardoor hij kritisch en niet snel tevreden is. ‘Zakelijk is het goed om Champions League te willen spelen, maar in relaties moet je niet altijd te kritisch zijn.’

Taboe is hardnekkig

Het besef hoeveel impact zijn persoonlijkheid, hechtingsstijl en copingmechanismen hebben op zijn zakelijke carrière en zijn privéleven komt te laat, vindt hij zelf. Dat had hij veel eerder willen weten. ‘En dat wil ik ook voor andere mensen. Dan kun je er nog zoveel mee doen in je leven.’

Zijn therapeut Jantien de Bruin, met wie hij samen met zijn vrouw werkte om de complexiteit van een samengesteld gezin te ontrafelen, is enthousiast over zijn nieuwe project. Ze komt aan boord als medeoprichter. Ze hebben dezelfde drive en ambitie: zoveel mogelijk mensen helpen en het hardnekkige mentale taboe doorbreken.

‘Veel mensen zijn open over hun fysieke gezondheid, vertellen dat ze een griepje hebben of hartproblemen. Niemand zal aarzelen om dat te delen. Maar ze zullen niet zeggen dat ze zich niet goed voelen, dat ze depressief zijn of zich zorgen maken over hun financiële situatie. En dat is vreemd, waarom zou je daar niet open over zijn?’

Er wordt ook veel geïnvesteerd in fysieke gezondheid, in sporten, gezond eten, voedingssupplementen… ‘Als mensen een fractie van hun tijd en geld zouden besteden aan hun mentale gezondheid, zouden ze niet alleen veel gelukkiger zijn, maar ook fysiek gezonder.’

De plek voor mentale vraagstukken

Met Wellbe wil hij verschillende problemen tegelijk oplossen. ‘Geen lange wachttijden voor hulp, bij ons kun je direct beginnen. De beschikbaarheid van therapeuten neemt af. Bij ons kun je bovendien anoniem terecht, zelf bepalen waar je de nadruk op legt en wanneer je wilt. We gaan ook dieper in op de problemen, het is niet alleen symptoombestrijding.’

Van der Mark wil alle aspecten van mentaal welzijn aanpakken. ‘Wat bij jezelf ligt, wat in je leven zit.’ Kan hij daarvan een voorbeeld geven? ‘Het klinkt tegenstrijdig, maar de minst gelukkige periode is die met jonge kinderen. We gaan ouders informatie geven, waar ze op moeten letten en tips en trucs. Dat stelt ze vaak al gerust, ze weten dat ze niet de enigen zijn die hiermee worstelen.’

Wellbe is eind juni officieel gelanceerd. Het online platform biedt veel informatie, assessments en programma’s. De focus ligt nu op stress, overspannenheid en burn-out, maar later worden ook programma’s ontwikkeld voor liefde en relaties, verlies, veerkracht… Alles op een laagdrempelige manier en voor toegankelijke prijzen.

‘Wij willen gewoon the place to go worden. De plek voor al je mentale vraagstukken.’ Daarmee wordt Wellbe toch een beetje de Action voor mentaal welzijn? ‘Ik hoop dat we zo groot worden als Action, maar laten we het stap voor stap doen’, lacht Van der Mark.

Geen begrotingen

Hoe zit het met de concurrentie van al langer bestaande platforms, zoals OpenUp, Quan (recent overgenomen door hr-techbedrijf TrueTribe) of BetterHelp? ‘We richten ons meer op de digitale ervaring. Hoe zorg je ervoor dat mensen die online iets beginnen, dat ook blijven doen. We hebben dus veel tijd besteed aan vormgeving, taalgebruik, video’s, animaties en serious gaming componenten.’

Wellbe is geen nieuwe hobby, het is een professioneel bedrijf dat op termijn zelfvoorzienend zal zijn. ‘En zelfs als dat niet helemaal het geval zal zijn, dan is dat ook prima. Het voordeel is dat we geen bedrijf zijn met een winstoogmerk en dat we geen financiële problemen hebben.’

Waar wil hij dan staan over vijf jaar? ‘Het grappige is dat ik hiervoor bijna alles heb losgelaten wat je normaal zakelijk zou toepassen. We hebben eigenlijk geen meerjarenplannen en geen begrotingen. Dat betekent niet go with the flow. Nee, onze eerste focus was het ontwikkelen van zo goed mogelijke producten.’

Ideale mix

Met die producten kunnen meer mensen worden geholpen en dat vindt hij gewoon belangrijker. ‘Voor mij is dit de ideale mix tussen actief bezig zijn met het mentale welzijn van mensen en maatschappelijk impact hebben.’

Een terugkeer naar een baan als CEO van Action is dus uitgesloten? ‘Nee, dat zou ik niet meer kunnen. Ik wil niet meer 24/7 ergens mee bezig zijn en veel andere dingen moeten opgeven. Ook al heb ik het daar superleuk gehad, dat is nu niet meer voor mij.’