Topartikelen week 13: SaaS-pocalypse, Action verovert VS: Ontmoet Silicon Valley’s gevaarlijkste idealist!

Onze redactie heeft opnieuw een selectie gemaakt van topartikelen van de afgelopen week. Deze editie bevat verhalen over de vrouw die de groei van winkelketen Action naar ongekende hoogte leidde, de impact van AI op het verdienmodel van tienduizenden softwarebedrijven, en een diepgaand profiel van Palantir-CEO Alex Karp, een techleider die zichzelf ziet als de redder van de westerse beschaving.

Action’s opmars van Europese koopjesmarkt naar Amerikaanse expansie onder leiding van CEO Hajir Hajji

Na een indrukwekkende groei in Europa, met een jaaromzet van 16 miljard euro en meer dan 3.300 winkels, richt Action nu zijn pijlen op de Verenigde Staten. Met plannen om binnen twee jaar de eerste Amerikaanse winkels te openen, streeft de keten naar honderd filialen. Aan het roer van dit succesverhaal staat CEO Hajir Hajji.

Waarom lezen? Dit artikel onthult het verhaal achter een van Europa’s meest succesvolle retailers en de vrouw die het bedrijf groot maakte. Het belicht de kracht van eenvoud, de mogelijkheid tot snelle expansie en een CEO die haar carrière begon op de winkelvloer en uitgroeide tot de architect van een wereldwijde retailgigant.

AI herdefinieert het verdienmodel van 60.000 softwarebedrijven

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds beter in het schrijven van code, neemt taken over en maakt software sneller vervangbaar. Dit brengt het traditionele SaaS-model in gevaar: minder licenties, meer eigen ontwikkeling en klanten die niet automatisch blijven. Investeerders zijn op hun hoede en hebben al flinke verliezen geleden. Maar is de gevreesde SaaS-apocalyps echt aanstaande?

Waarom lezen? In zijn artikel onderzoekt MT/Sprout-redacteur Philip Bueters een significante verschuiving in macht. Samen met investeerders, ondernemers en experts analyseert hij hoe AI de bedrijfsmodellen, waarderingen en de toekomst van duizenden SaaS-bedrijven radicaal verandert.

Palantir-CEO Alex Karp: de meest controversiële idealist in Silicon Valley?

Alex Karp ziet zichzelf niet alleen als tech-CEO, maar als beschermer van de westerse beschaving. Zijn bedrijf Palantir ontwikkelt technologieën die worden gebruikt in oorlogsgebieden, grensbewaking en surveillancesystemen. Nu ook Europese banken en pensioenfondsen miljarden investeren in Palantir, rijst de vraag: welk wereldbeeld ondersteunen zij eigenlijk?

Waarom lezen? Het artikel biedt een blik op een van de meest boeiende en zorgwekkende technologieleiders. Over ideologie, macht, oorlogstechnologie en een CEO die technologie expliciet inzet als geopolitiek instrument. Essentiële kost voor wie de verstrengeling van technologie, politiek en militaire macht wil begrijpen.

Financieringstekort drijft Europese deeptech naar de VS

Europese deeptech-bedrijven zoeken voor financiering in latere groeifasen steeds vaker hun heil in de Verenigde Staten. Dit brengt risico’s met zich mee: het verlies van talent en zeggenschap kan Europa op lange termijn economische waarde, werkgelegenheid en innovatieve kracht kosten.

Waarom lezen? MT/Sprout-redacteur Philip Bueters belicht dat Europa weliswaar uitblinkt in universiteiten, wetenschappers en veelbelovende deeptech-startups, maar nog steeds een tekort heeft aan groeikapitaal om deze bedrijven groot te maken. Een analyse van de miljardenkloof met de VS, vertrekkende oprichters en de vraag of Europa eindelijk serieus werk gaat maken van het dichten van deze kloof.

De weg naar de top van BeFrank-CEO Kaya de Lange

Kaya de Lange, CEO van BeFrank, groeide op in een huishouden met gescheiden ouders onder één dak, een situatie die haar leerde altijd verder te kijken dan persoonlijk gewin. Deze mentaliteit leidde haar via topsport en corporate traineeships naar de top van de financiële wereld. Maar juist daar ontdekte ze een cruciale les: soms moet een leider niet verbinden, maar beslissen.

Waarom lezen? In de serie Route naar de Top tekent MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood een oprecht en gelaagd portret van een nieuwe generatie leiders. Over ambitie, tegenslagen, zelfinzicht en het dilemma tussen consensus zoeken en beslissingen nemen.

Hier is het belangrijkste nieuws van week 13, 2026:

Robert Vis sluit nieuwe overnamepoging CM.com niet uit en Unilever bevestigt bod op voedingstak (maandag 23 maart)

Nederland aan kop in Europese octrooiaanvragen en zorgen over vermindering van Nederlandse CEO’s (dinsdag 24 maart)

DNB-directeur Sleijpen: ‘Code donker oranje’ en groeiende onvrede bij personeel van ASML (woensdag 25 maart)

Psychologische hulp-app OpenUp haalt 20 miljoen op, Meta en Google aansprakelijk gesteld voor verslaving (donderdag 26 maart)

Financieringstekort kost Europese deeptech al $1200 miljard en rechter verbiedt Grok-uitkleedfunctie in Nederland (vrijdag 27 maart)

