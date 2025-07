Roy Peters Nieuwe Leider Dood Paard: Revolutionaire Veranderingen Verwacht!

Roy Peters: Nieuwe Zakelijke Leider bij Dood Paard

Vanaf 1 juli heeft Dood Paard, een bekend toneelcollectief geleid door artistieke kernleden Manja Topper en Tomer Pawlicki, een nieuwe zakelijke leider: Roy Peters. Peters, die ook actief is als acteur, regisseur en oprichter van toneelgezelschap De Gemeenschap, neemt deze rol op zich nu De Gemeenschap door het ontbreken van meerjarige subsidies geen nieuwe producties kan starten en tijdelijk inactief is.

Opleiding en Carrière van Roy Peters

Roy Peters, geboren in 1966, voltooide zijn mimeopleiding in 1994 aan een instituut in Amsterdam en behaalde in 2002 zijn master aan DasArts. Een jaar later, in 2003, richtte hij De Gemeenschap op, dat bekendstaat om zijn fysieke, tekstgerichte theaterproducties, vaak in samenwerking met zijn levenspartner en toneelschrijver Rob de Graaf.

Langdurige Banden met Dood Paard

Peters heeft al een lange en rijke geschiedenis met de leden van Dood Paard. Zo maakte hij dertig jaar geleden deel uit van de productie Metamorphosen (Faces of Death), een serie voorstellingen gebaseerd op de werken van Ovidius, uitgevoerd door het toen nog jonge gezelschap Dood Paard. Deze voorstellingen vonden plaats in de Toneelschuur in Haarlem en liepen enkele weken achter elkaar in 1995.

Veranderingen binnen Dood Paard

Recentelijk heeft Dood Paard aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Kuno Bakker, een van de oprichters, heeft het collectief na meer dan dertig jaar verlaten. Tomer Pawlicki is sinds 2023 een vast kernlid geworden, terwijl Manja Topper reeds sinds de oprichting in 1993 bij het collectief betrokken is. De afgelopen anderhalf jaar was de positie van zakelijk leider vacant en werd tijdelijk door verschillende medewerkers ingevuld.

De Toekomstige Plannen van Dood Paard

Dit komende seizoen zal Dood Paard onder andere de voorstelling Toeslagskandal opvoeren, een nieuw stuk geschreven door Tomer Pawlicki. Deze voorstelling gaat op 16 oktober in première in het Frascati theater in Amsterdam en zal daarna door het hele land toeren.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post