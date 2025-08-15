Massaclaim tegen Booking.com: Hoteliers vechten terug tegen oneerlijke praktijken!

De digitale reuzenspeler Booking.com wordt geconfronteerd met een nieuwe grootschalige rechtszaak. Al meer dan 10.000 hotels uit 25 verschillende Europese landen hebben zich bij deze actie aangesloten. Maar wat is precies het probleem? En wat betekent dit voor het bedrijf? Hier zijn vijf belangrijke vragen en antwoorden.

#1 Wat is de huidige kwestie rondom Booking?

Voor de afgelopen twintig jaar heeft Booking.com een beleid gehandhaafd dat de aangesloten hotels verbiedt om lagere tarieven aan te bieden op andere online platformen, inclusief hun eigen websites. Dit is een langdurig punt van kritiek geweest.

Hotels zijn verplicht om hun beste aanbiedingen via Booking.com te presenteren en betalen hiervoor ook een vergoeding. Tegelijkertijd zijn ze beperkt in het aanbieden van kamers tegen meer aantrekkelijke tarieven elders. Dit beperkt hun mogelijkheden om zelfstandig hun bezettingsgraad te optimaliseren, vooral tijdens minder drukke perioden.

Vanwege deze frustratie hebben nu meer dan 10.000 hotels uit 25 landen zich aangesloten bij een nieuwe collectieve rechtszaak tegen Booking.com. Deze rechtszaak wordt gecoördineerd door de Stichting Hotel Claims Alliance en zal worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank. De zaak wordt ondersteund door dertig nationale hotelverenigingen en de Europese brancheorganisatie Hotrec.

#2 Waarom wordt deze claim nu ingediend?

De Duitse hotelvereniging (IHA) heeft al jaren geleden onderhandelingen gevoerd met Booking. Deze gesprekken werden door de reisgigant in 2021 plotseling beëindigd, waarna honderden Duitse hotels een rechtszaak aanspanden tegen Booking.

Deze zaak is nog steeds gaande, maar een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in september 2024 heeft voldoende basis geboden voor de huidige massaclaim. Het Hof oordeelde dat de prijsclausules van Booking in strijd zijn met de Europese antitrustwetgeving.

‘Europese hoteliers hebben lang onder onrechtvaardige voorwaarden en hoge kosten geleden. Nu is het tijd om samen sterk te staan en gerechtigheid te zoeken. Deze collectieve actie stuurt een duidelijke boodschap: oneerlijke praktijken in de digitale markt zullen niet getolereerd worden’, zegt Alexandros Vassilikos, voorzitter van Hotrec.

#3 Was er niet al een andere massaclaim tegen Booking?

Jazeker, maar die claim komt van consumenten. De Consumentenbond en de Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) zijn eind juni gestart met een collectieve actie. Deze claim stelt dat Booking zijn dominante marktpositie misbruikt, concurrentie beperkt en consumenten misleidt.

‘Consumenten betalen al jaren te veel voor hun hotelverblijven. Uit ons onderzoek blijkt dat Booking sinds januari 2013 de regels voor concurrentie en consumentenrechten overtreedt’, aldus Bert Heikens, voorzitter van CCC.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, voegt daaraan toe dat er sprake is van misleiding: ‘Het platform maakt gebruik van nepkortingen, onvolledige prijzen en kunstmatige schaarste om consumenten te beïnvloeden. Deze zogenaamde ‘dark patterns’ zijn niet toegestaan volgens Nederlandse en Europese wetgeving.’

#4 Wat zijn de mogelijke financiële gevolgen voor Booking?

De deadline voor Europese hotels om zich aan te sluiten bij de claim is verlengd tot 29 augustus, waardoor het aantal deelnemers nog kan toenemen. Dit kost de hotels niets en ze lopen geen risico, belooft Hotrec.

Volgens Europese wetgeving hebben de hotels recht op compensatie van Booking.com voor geleden financiële schade. Ze kunnen mogelijk een groot deel van de commissies terugvorderen – mogelijk rond de 30 procent – die tussen 2004 en 2024 aan Booking.com zijn betaald, plus rente. Hotrec schat de mogelijke totale vergoeding voorzichtig op enkele honderden miljoenen euro’s.

Voor de consumentenclaim wijzen CCC en de Consumentenbond erop dat iedereen die sinds 1 januari 2013 minimaal één keer een hotelkamer heeft geboekt via Booking.com, schade heeft geleden. Dit geldt ook voor boekingen via andere online platforms zoals Agoda en Expedia, of zelfs via de websites van de hotels. Ook deze consumenten zijn benadeeld door de illegale praktijken van Booking.

Op 4 juli hadden zich al meer dan 200.000 consumenten aangemeld. De geschatte schade varieert van enkele tientallen tot honderden euro’s per consument. Voor alle Nederlanders kan dit oplopen tot honderden miljoenen of zelfs 1 miljard euro aan schade.

#5 Zal dit Booking echt raken?

Booking begon in 1996 als een Nederlandse start-up en is nu in handen van het Amerikaanse Booking Holdings Inc., hoewel het hoofdkantoor van Booking.com nog steeds in Amsterdam is. Meer dan 60 procent van alle Europese online hotelboekingen vindt plaats via dit platform, en sommige schattingen lopen zelfs op tot 70 tot 90 procent.

Dit maakt Booking ook meteen tot de poortwachter, zoals eerder door de Europese Commissie werd vastgesteld. Hierdoor moet Booking zich houden aan de Digital Markets Act (DMA), een wetgeving bedoeld om kleinere spelers te beschermen tegen dergelijke machtige ondernemingen.

In de zomer van 2024 kreeg Booking.com een boete van 413 miljoen euro opgelegd door de Spaanse mededingingsautoriteit CNMC, na klachten uit de Spaanse hotelbranche. Booking is hiertegen in beroep gegaan en verwijst naar de DMA als het juiste kader om deze kwesties te bespreken, aldus een verklaring aan de NOS. Deze route zal het bedrijf waarschijnlijk ook nu volgen, hoewel er vanuit Booking zelf nog weinig reactie is waargenomen.

Bij overtredingen van de DMA kan de Commissie boetes opleggen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet. Voor Booking zou dit kunnen oplopen tot ruim 2 miljard euro. Zal dit pijn doen? Mogelijk niet. Booking Holdings Inc. rapporteerde vorig jaar een recordomzet van 23,7 miljard dollar en een winst van 8,3 miljard dollar.

Onlangs publiceerde het bedrijf ook haar kwartaalcijfers. Daaruit blijkt dat er nog geen tekenen zijn van de commotie rond Booking. Het aantal geboekte hotelkamers blijft stijgen (+8 procent) en ook de inkomsten nemen toe (+16 procent). In het tweede kwartaal van 2025 rapporteerde het moederbedrijf een omzet van 6,8 miljard dollar en een winst van 2,4 miljard dollar.

