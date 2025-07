Startups Zien Grote Investeringen in Juni: Philips-veteraan Van Houten Investeert in Aquablu

In juni waren de financieringsdeals van Nederlandse startups en scaleups, afgezien van een opvallende deal door een Europese fintech-scaleup gevestigd in Amsterdam, overwegend bescheiden. De sectoren die de grootste investeringen aantrokken waren echter divers, variërend van quantum- en slimme netwerktechnologieën tot logistiek, en opmerkelijk genoeg, twee verschillende tapsystemen.

1. Finom: 115 miljoen voor mkb-neobank

De mkb-gerichte neobank Finom, met zijn hoofdkantoor in Amsterdam, heeft voor de tweede keer dit jaar een flinke investering ontvangen: het bedrijf wist 115 miljoen euro te verkrijgen van AVP (voorheen AXA Venture Partners), Headline Growth en eerdere investeerders. Nog in mei haalde het bijna 93 miljoen euro op bij General Catalyst.

Ondanks dat Finom zich profileert als een Amsterdamse startup, hebben CEO Andrey Petrov en zijn medeoprichters sinds de oprichting in 2019 hun pijlen gericht op heel Europa, met teams in Cyprus, Barcelona, Polen en meer. Sinds 2021 heeft Finom een Nederlandse banklicentie en een jaar later begon het ook actief de lokale markt op te gaan. Het nieuwe kapitaal, dat de totale investering op meer dan 300 miljoen euro brengt, is bedoeld voor verdere uitbreiding in Europa.

2. Tebi: 30 miljoen voor uitbreiding naar het VK

Arnout Schuijff, medeoprichter van Adyen, heeft onlangs 30 miljoen euro opgehaald voor zijn startup Tebi. Deze onderneming biedt een geïntegreerde oplossing voor kassasystemen en boekhouding voor horecaondernemers en winkeliers. Het kapitaal is afkomstig van CapitalG, een investeringsfonds van Google’s moederbedrijf Alphabet, met aanvullende deelname van bestaande investeerder Index Ventures. Een half jaar geleden had Tebi al 20 miljoen euro opgehaald.

Met nu 35 werknemers, streeft Tebi ernaar dit aantal tegen het einde van het jaar te verdubbelen. Bovendien is het bedrijf van plan een kantoor in Londen te openen om de Britse markt te betreden.

3. Founteyn: 13 miljoen euro voor drankenautomaat

De start-up Founteyn, voorheen bekend als Apiqe, heeft meer dan 13 miljoen euro verzameld bij twee ‘wereldleiders in de drankenindustrie’ om zijn geavanceerde drankendispenser verder te ontwikkelen. Het systeem, vergelijkbaar met een Nespresso-apparaat maar dan voor frisdranken, claimt 80% minder verpakkingsmateriaal en 50% minder CO2-uitstoot dan traditionele flessen en blikjes.

Met voormalig Philips-manager Boyd Mulder als CEO, richt Founteyn zich op een klein segment van de wereldwijde frisdrankenmarkt om bij te dragen aan duurzaamheid binnen de zakelijke en horecamarkt.

4. Orange Quantum Systems: 12 miljoen euro voor chiptesten

Orange Quantum Systems, gevestigd in Delft, heeft 12 miljoen euro aan nieuw kapitaal verworven. Deze scale-up ontwikkelt systemen om nieuwe quantumchips snel, geautomatiseerd en kostenefficiënt te testen. Wat voorheen weken duurde, belooft de scale-up terug te brengen naar enkele dagen.

De financieringsronde werd geleid door Icecat Capital van e-commerce-ondernemer Martijn Hoogland, met deelname van quantumfonds QBeat Ventures en InnovationQuarter Capital. Bestaande aandeelhouders zoals Cottonwood Technology Fund en QDNL Participations deden ook mee. Onder leiding van CEO Garrelt Alberts streeft het bedrijf, een spin-off van TNO en het Delftse onderzoekscentrum QuTech, naar snellere ontwikkelingen in de productie van qubits.

5. Wuunder: 10 miljoen voor slimmere pakketbezorging

Wuunder, een verzendplatform, heeft 10 miljoen euro opgehaald bij bestaande aandeelhouders en het Perspectieffonds Gelderland, beheerd door Oost NL. De investering zal worden gebruikt om hun software te verbeteren die de pakketbezorging efficiënter moet maken en minder busjes in de straat wil.

Wuunder koppelt via zijn platform e-commercebedrijven aan meer dan 300 verschillende vervoerders wereldwijd, aldus oprichter Jeroen Gehlen. Een nieuw algoritme, de ‘groene engine’, zal binnenkort helpen om bestellingen efficiënter te verdelen.

Wuunder werd in 2016 opgericht door een voormalige manager van PostNL en TNT, startte met nul pakketten en twee mensen, en is sindsdien gegroeid naar meer dan 80 medewerkers.

6. Rival Foods: 10 miljoen voor perfect nepvlees

Rival Foods heeft 10 miljoen euro opgehaald om zijn technologie voor het vervaardigen van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten verder op te schalen. De financieringsronde werd geleid door pensioenuitvoerder APG, met deelneming van Pymwymic en ROM Utrecht Region. Ook eerdere investeerder PeakBridge deed opnieuw mee.

Met het nieuwe kapitaal wil de MT/Sprout Challenger van 2023 groeien van twintig naar dertig medewerkers en zijn machinepark uitbreiden. Het doel is om volgend jaar de productie in de fabriek in Geldrop te verdubbelen. Het bedrijf levert voornamelijk aan groothandels en grote zorginstellingen, en de vleesvervangers zullen binnenkort ook in Nederlandse supermarkten verkrijgbaar zijn.

7. Altura: 8 miljoen euro voor tendersoftware

Het Amsterdamse Altura, dat kunstmatige intelligentie gebruikt om het inschrijven op overheidsaanbestedingen te stroomlijnen, heeft 8 miljoen euro opgehaald voor uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk. Octopus Ventures nam deel aan deze ronde, samen met bestaande aandeelhouders Fortino Capital, Curiosity VC en verschillende angels waaronder Perry Oostdam.

De startup, opgericht door Matthijs Huiskamp en Jordi van der Hek, automatiseert het biedproces en ondersteunt bedrijven sinds 2021 bij het deelnemen aan aanbestedingen, die voorheen veel papierwerk vereisten. Grote bedrijven zoals EY, Adecco en Ricoh gebruiken reeds de bidmanagementsoftware van Altura.

8. Aquablu: 7 miljoen euro voor watertap

Bij toeval was er een tweede tapsysteem dat in juni financiering wist te verkrijgen. Marnix Stokvis en Marc van Zuylen hebben 7 miljoen euro opgehaald voor Aquablu, hun slimme watertap die gearomatiseerd water levert. De investeringsronde werd geleid door Frans van Houten, voormalig CEO van Philips. Opmerkelijk genoeg werd tijdens de Dutch Dragons-podcast van Bas Witvoet, Pieter Schoen en Michel Perridon 750K opgehaald, wat na de uitzending nog verhoogd werd naar 1,1 miljoen.

Met het nieuwe groeikapitaal plant Aquablu een internationale uitbreiding, versnelde R&D en opschaling van automatisering. Het bedrijf streeft ernaar binnen drie jaar een omzet van 100 miljoen euro te realiseren. ‘Wat Nespresso deed voor koffie, doen wij nu voor water’, verklaarde Stokvis in een persbericht. Hij startte het bedrijf in 2018 vanuit het familiebedrijf van zijn vader en is een bekende naam als 25 onder de 25-finalist en MT/Sprout Challenger.

9. Tibo Energy: 6 miljoen euro voor AI-energiebeheer

Remco Eikhout heeft 6 miljoen euro opgehaald voor Tibo Energy, de startup die software voor energiemanagement levert waardoor bedrijven meer uit hun stroomaansluiting en eigen energieopwekking kunnen halen. Tibo noemt zijn AI-engine Alice, en belooft elke vijf minuten de energiestromen te optimaliseren op basis van live data, prijsvoorspellingen en contractbeperkingen.

Het zaadgeld komt van Kompas VC, met deelname van Hitachi Ventures, WEPA Ventures, SET Ventures en Speedinvest, en zal worden gebruikt voor uitbreiding naar Duitsland en België, verdubbeling van het team en uitbreiding van het platform. De Brabantse startup werd opgericht in 2021 en is momenteel actief op meer dan dertig industriële locaties en werkt samen met partners zoals Montea en Intratuin.

10. Umob: 3,5 miljoen voor mobiliteits-app

Raymon Pouwels en Bibi Jorissen hebben 3,5 miljoen euro opgehaald voor umob, de startup die deelmobiliteit, taxi en ov via een app aanbiedt. Hun dienst voor mobiliteit als een service (MaaS) is al actief in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en wil ook naar andere steden uitbreiden. De investeerders zijn niet bekendgemaakt.

Pouwels (eerder oprichter van Go Sharing) startte umob in 2022, haalde in 2023 al eens 6 miljoen op en nam met een deel van dat geld de technologie over van het Finse MaaS Global, een mobiliteits-app die ondanks 70 miljoen van onder meer Toyota en Mitsubishi in 2024 failliet ging. Umob zet de technologie van de Finnen voort en claimt inmiddels 200.000 downloads en toegang tot 500.000 deelvoertuigen van merken zoals Felyx, Check, Bolt en Lime.

11. LiveDrop: 2,5 miljoen voor offline dataoverdracht

De defensie-startup LiveDrop heeft 2,5 miljoen euro opgehaald in een seed-investeringsronde. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf ontwikkelt een protocol voor veilige offline gegevensoverdracht die over aanzienlijke afstanden functioneert als een soort militaire QR-code. Value Creation Capital leidde de ronde, samen met het onlangs gelanceerde Secfund van Defensie en Kadmos Capital. Ook wifi-pionier Cees Links investeerde.

Patrick Moreu, Erno Langendijk, Maarten Tobias en Jurjen Caarls lieten Defensie hun ‘line of sight’-communicatie testen, maar ook andere NAVO-landen tonen interesse in deze radioloze oplossing. Moreu vertelde eerder aan MT/Sprout dat hij ook een deal heeft met een Amerikaanse distributeur die levert aan speciale eenheden en inlichtingendiensten.

