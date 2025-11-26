Terugbetaling in 2029 of Aandelen: Nina Care Vraagt Ouders om Geduld

Au-pairbemiddelaar Nina Care biedt klanten die hun geld terugvragen na het intrekken van de vergunning door de IND een regelingsvoorstel. De oprichters, Jasmijn en Lyla Kok, stellen echter voor om tot 2029 de tijd te nemen voor de terugbetalingen. ‘We moeten ons bedrijf voortzetten om de terugbetalingen te kunnen realiseren.’

De situatie is stressvol voor de oprichters van Nina Care en eveneens voor de au pairs in Nederland die via het platform aan gezinnen gekoppeld waren.

Op 5 september heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de vergunning ingetrokken waarmee Nina Care au pairs van buiten de EU mocht plaatsen. Dit betekent dat de au pairs uiterlijk op 8 december Nederland moeten verlaten, tenzij ze ondergebracht kunnen worden bij een ander au-pairbureau in Nederland. Als ze zelf bezwaar maken bij de IND, hebben ze uitstel tot 22 januari.

Afgelopen zomer waren er 680 au pairs via Nina Care werkzaam in Nederland. Veel gezinnen moeten nu dus op zoek naar een andere oplossing voor hun kinderopvang. Daarnaast heeft de gedwongen stopzetting in Nederland, na jaren van sterke groei, grote financiële gevolgen voor de tweelingzussen Jasmijn en Lyla Kok. De omzet is ingestort, terwijl klanten al een matchingsvergoeding van bijna 2.000 euro hadden betaald.

Klanten eisen terugbetaling

Uit een verslag van een online vergadering en berichten tussen ouders en Nina Care, die MT/Sprout heeft bekeken, blijkt dat klanten hun geld terug willen. In juni, voor de vergunning werd ingetrokken, had Nina Care sommige ouders die daarom vroegen beloofd om op 29 september terug te betalen. ‘Door recente media-aandacht zien we een ongekend hoog aantal annuleringen en terugbetalingsverzoeken,’ aldus het bedrijf.

Tijdens een online vergadering eind september bleek dat de situatie was veranderd. Kok legde uit dat door een gebrek aan middelen de ouders rekening moesten houden met een ‘terugbetalingsbeleid’ dat een veel langere termijn omvat. In een appgroep werd ook een voorstel besproken met 7 december 2026 als betaaldatum, maar recent heeft Nina Care een voorstel gedaan waarbij klanten uit vier opties kunnen kiezen.

Terugbetaling start in 2027

Klanten die volledige terugbetaling willen, moeten instemmen met een aflossing over drie jaarlijkse termijnen, beginnend in 2027. Wie akkoord gaat met de helft, ontvangt de eerste termijn al in 2026, ‘zo snel als financieel mogelijk is’. Een andere optie die Nina Care biedt, is vijf jaar gratis dienstverlening ter waarde van 4.080 euro.

Daarnaast kunnen de families ervoor kiezen om hun vordering om te zetten in aandelen van het bedrijf. ‘Ontworpen voor families die de langetermijngroei van het bedrijf willen ondersteunen.’ Klanten die niet uiterlijk 15 november reageren, krijgen automatisch de eerste optie toebedeeld.

‘We zijn ons er volledig van bewust hoe oneerlijk de situatie aanvoelt, en als we het geld nu hadden, zouden we direct terugbetalen. De realiteit is dat dit ons failliet zou laten gaan, en we hebben tijd nodig om het bedrijf te herbouwen om iedereen terug te kunnen betalen’, verklaren Jasmijn en Lyla Kok.

In de vergadering en via hun apps uiten de ouders niet alleen zorgen over het welzijn van hun au pairs en hun geld, maar ook over de toekomst van Nina Care. Gaat het bedrijf failliet? Jasmijn Kok bevestigt dat het bedrijf in zwaar weer zit. ‘We werken hard om het bedrijf voort te zetten.’

Nina Care wil niet failliet gaan

Nieuwe groei moet komen uit het buitenland, waar Nina Care als een puur bemiddelingsplatform is gelanceerd, vergelijkbaar met Uber of Airbnb voor au pairs, zonder verantwoordelijkheid voor de begeleiding en het papierwerk. Deze groei moet ook de inkomsten genereren om de ouders terug te betalen.

Sommige ouders zijn hier echter niet gerust op. Zijn de Koks bezig om hun Europese platform af te scheiden in een nieuw bedrijf en Nina Care failliet te laten gaan? Dit ontkennen ze stellig. Zowel tegenover de ouders als tegenover MT/Sprout.

Nieuwe bv: Juno Care

Jasmijn Kok: ‘“Wat zijn jullie aan het doen?”, vragen sommigen. “Begin toch een nieuw bedrijf onder een andere naam!” Maar dat is niet hoe wij werken. We moeten dit bedrijf voortzetten om mensen terug te kunnen betalen en we zien nu al inkomsten uit het andere platform.’ Kok wil niet ingaan op vragen over hoeveel ouders wachten op terugbetaling en welk bedrag er met die betalingsregeling gemoeid is. Ook cijfers over de Europese groei geeft ze niet.

Opmerkelijk is dat de Koks in april een nieuwe bv hebben opgericht, Juno Care. Sinds juni is er ook een website, Junoaupair.care: ‘Gescreende EU Au Pairs, die culturen door heel Europa verbinden.’

‘Juno valt onder Nina Care, dus als ons bedrijf failliet gaat, gaat Juno mee,’ zegt Kok. Ze stelt dat Juno bedoeld is om in Nederland door te gaan als Nina Care de rechtszaken wint die het tegen de boetes van de IND heeft aangespannen. De IND heeft in totaal 48 boetes opgelegd met een totaalbedrag van meer dan 110.000 euro. ‘We vechten elke boete aan om recht te zetten wat er hier is gebeurd.’

Geld aannemen ondanks dreiging van de IND

Sommige klanten zijn ontstemd omdat de IND begin juni al had bevestigd dat het voornemens was de vergunning van Nina Care in te trekken. Toch bleven de Koks geld aannemen van nieuwe klanten. Was dat achteraf gezien wel verstandig? ‘We wisten niet goed waar het heen zou gaan, maar in afwachting van de beslissing van de IND hadden we verschillende back-upoplossingen voorbereid om problemen te voorkomen,’ legt Kok uit.

Nina Care had samenwerkingen opgezet met andere au-pairbureaus, beweert Kok, die de vergunningen voor door Nina Care gematchte au pairs zouden regelen, mocht de IND zijn dreigement doorzetten. De overname van een ander door de IND erkend bureau had een licentie daarnaast kunnen veiligstellen. ‘Maar toen er negatieve publiciteit kwam, werden die partijen terughoudend en viel alles in het water.’

Het lijkt erop dat de getroffen ouders weinig anders kunnen doen dan wachten op terugbetaling of aandeelhouder worden. Maar wat als ze met hun vordering naar de rechter stappen en faillissement aanvragen? ‘Dat is een van de opties’, zegt Kok. ‘En mensen die dat overwegen, breng ik met elkaar in contact via een appgroep. Intussen doe ik wat ik kan om dit bedrijf voort te zetten.’