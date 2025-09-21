Explosieve Stijging van 1200% in Valley Fever Gevallen in Californië: Hoe Verspreidt Deze Gevaarlijke Ziekte?

Gezondheidsfunctionarissen in Californië slaan alarm over een toename van een potentieel dodelijke schimmelinfectie.

De staat heeft dit jaar tot en met juli 6.761 gevallen van valleikoorts gemeld, ook bekend als coccidioidomycose. Dit betekent dat Californië op weg is om het recordaantal van 12.595 gevallen van vorig jaar te overtreffen.

In het jaar 2000 waren er minder dan 1.000 gevallen geregistreerd. Tegenwoordig resulteert valleikoorts jaarlijks in ongeveer 80 sterfgevallen en meer dan 1.000 ziekenhuisopnames in Californië.

Shaun Yang, directeur moleculaire microbiologie en pathogeen genomics aan de UCLA Department of Pathology and Laboratory Medicine, wijt de toename aan de milde en natte winters die steeds vaker voorkomen in Californië.

“Dit patroon van afwisselend heel nat en droog weer is absoluut perfect voor de groei van deze schimmel,” vertelde Yang deze week aan SFGATE.

Hier is wat je moet weten over valleikoorts, die zijn naam dankt aan de ontdekking ervan in de centrale San Joaquin Valley van Californië.

Wat is valleikoorts?

Valleikoorts wordt veroorzaakt door twee soorten Coccidioides-schimmels — Coccidioides immitis en Coccidioides posadasii.

Naast de San Joaquin Valley komen deze schimmels voor in de grond van woestijngebieden in Arizona, delen van Nevada, Utah, New Mexico, Texas en Washington, evenals in Noord-Mexico en Midden- en Zuid-Amerika.

Activiteiten die de grond verstoren, zoals wind, bouwwerkzaamheden, landbouw, tuinieren of stofstormen, kunnen de microscopische sporen in de lucht vrijmaken.

Het inademen van deze sporen kan leiden tot valleikoorts.

Als de initiële infectie niet volledig verdwijnt, kan deze overgaan in longontsteking of gedissemineerde coccidioidomycose.

Gedissemineerde coccidioidomycose is wanneer de infectie zich heeft verspreid van de longen naar andere delen van het lichaam, zoals de huid, botten, gewrichten en zelfs de hersenen.

Wat zijn de symptomen?

Valleikoorts is vaak een milde ziekte die voor veel mensen zelfs symptoomloos kan zijn.

Voor anderen beginnen griepachtige symptomen één tot drie weken na blootstelling aan de schimmel te verschijnen.

Symptomen kunnen zijn:

Koorts

Een hoest die bloed of slijm kan produceren

Vermoeidheid

Pijn op de borst

Kortademigheid

Hoofdpijn

Koude rillingen

Nachtzweten

Gewrichtspijn en spierpijn

Een huiduitslag voornamelijk op de benen maar soms ook op de borst, armen en rug

Is valleikoorts besmettelijk?

Valleikoorts is niet besmettelijk.

Het kan niet van persoon op persoon of tussen mensen en dieren worden overgedragen.

Hoe test je op valleikoorts

Zoek medische hulp als je griepachtige symptomen ervaart die langer dan een week aanhouden en je hebt gereisd of woont in een gebied waar valleikoorts veel voorkomt.

De Mayo Clinic adviseert een dokter te raadplegen als je ouder bent dan 60, een verzwakt immuunsysteem hebt, zwanger bent of van Filipijnse of Afrikaanse afkomst bent.

Bloedonderzoek is de meest gebruikelijke methode voor het diagnosticeren van valleikoorts.

Beeldvorming kan helpen om de infectie in de longen te visualiseren, terwijl een longweefselbiopsie nodig kan zijn in ernstige gevallen.

Hoe de schimmelinfectie te behandelen

Vele gevallen van valleikoorts lossen vanzelf op zonder behandeling. Antischimmelmedicijnen kunnen worden voorgeschreven voor drie tot zes maanden in ernstige gevallen.

Een ernstige infectie of een infectie die zich heeft verspreid naar andere lichaamsdelen kan ziekenhuisopname vereisen, volgens het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Zelden kan een operatie nodig zijn om geïnfecteerd longweefsel te verwijderen.