Bescherm jezelf tegen vleesetende bacteriën: Dodelijke infectie treft 5 staten!

Een gevaarlijke bacterie met een voorliefde voor zout veroorzaakt grote problemen langs de Golfkust.

Dit jaar zijn er tot nu toe verscheidene tientallen gevallen van Vibrio vulnificus en negen sterfgevallen gemeld in staten als Florida, Louisiana, North Carolina, Alabama en Mississippi.

De staafvormige bacterie bevindt zich in warm, brak water. Het kan het lichaam binnendringen wanneer je rauwe of onvoldoende gekookte schelpdieren eet, met name oesters, of wanneer je een open wond blootstelt aan zeewater.

“Vibrio kan ernstige infecties veroorzaken, waaronder invasieve weke delen infecties (soms ‘necrotiserende fasciitis’ of ‘vleesetende bacteriën’ genoemd) en bloedbaaninfecties,” vertelde Dr. Andrew Handel, een specialist in infectieziekten bij kinderen aan het Stony Brook Children’s Hospital, aan The Post.

Hier is wat je moet weten over deze zeldzame maar potentieel dodelijke infectie.

Wat is Vibrio vulnificus?

Vibrio vulnificus werd voor het eerst gemeld in de medische literatuur in 1976, maar men gelooft dat het al sinds de oudheid bestaat.

Deze bacterie maakt deel uit van het bredere geslacht Vibrio, dat leeft in kustwateren.

Dit geslacht omvat ook Vibrio cholerae, de ziekteverwekker die cholera veroorzaakt, een diarreeziekte die meestal wordt overgedragen via besmet voedsel of water.

“Er zijn meer dan 200 erkende soorten mariene (zoutwater) Vibrio’s, maar slechts een paar soorten veroorzaken significante volksgezondheidsproblemen, vooral voedselvergiftiging, huidinfecties en wondinfecties,” vertelde een woordvoerder van het North Carolina Department of Health and Human Services aan The Post.

Vibrio vulnificus heeft zout nodig om te overleven, en daarom bevindt het zich in warm zeewater, vooral in brakke omgevingen waar zoet- en zoutwater zich mengen.

“Het gedijt in warm water, dus gevallen pieken meestal tijdens de zomer en komen vaker voor in het zuiden van de VS rond de Golfkust,” zei Handel.

Waar zijn gevallen gemeld?

Het Florida Department of Health heeft tot 24 juli 13 gevallen en vier sterfgevallen geregistreerd.

Vorig jaar waren er 82 gevallen en 19 sterfgevallen, een stijging ten opzichte van 46 gevallen en 11 sterfgevallen in 2023.

De instantie merkte een “ongewone toename” van infecties op in sommige delen van Florida vorig jaar vanwege orkaan Helene, die eind september de staat trof.

De autoriteiten in Louisiana hebben 17 gevallen bevestigd, waaronder vier sterfgevallen, per 30 juli.

Ze merkten op dat de staat doorgaans zeven gevallen en een sterfgeval per jaar registreert en wezen de toename toe aan “stijgende watertemperaturen en extreme weersomstandigheden.”

Ongeveer 75% van de gevallen zijn te wijten aan blootstelling van wonden aan zeewater.

North Carolina heeft dit jaar tot 31 juli 59 Vibrio-gevallen en één sterfgeval geregistreerd. De gegevens omvatten ziekten van de vulnificus- en cholera-stammen, evenals andere Vibrio-infecties.

Het Mississippi State Department of Health vertelde The Post dat het tot nu toe 13 Vibrio-meldingen heeft bevestigd dit jaar, een daling ten opzichte van 50 vorig jaar. Niemand is gestorven aan Vibrio-gerelateerde oorzaken in 2024 of tot nu toe in 2025.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen van Vibrio vulnificus hangen af van het type infectie. Blootstelling van een open wond aan besmet water kan hoge koorts, hevige pijn en zwelling en roodheid op de plaats van de wond veroorzaken.

“De symptomen van huidinfecties kunnen zeer snel verergeren,” zei Handel.

Een weke delen infectie kan leiden tot afbraak van de huid, zweren en met vocht gevulde blaren. In ernstige gevallen kan aanzienlijke weefselschade optreden.

Mensen die besmette schelpdieren hebben gegeten, kunnen last krijgen van ernstig braken en diarree, wat kan leiden tot uitdroging. Maagpijn, koorts en koude rillingen kunnen volgen.

Eenmaal in de bloedbaan kan Vibrio vulnificus snel en ernstige ziekte veroorzaken.

Een bloedbaaninfectie kan koorts, koude rillingen, duizeligheid, verwarring, gevaarlijk lage bloeddruk, een snelle hartslag en blaarvormende huidlaesies veroorzaken.

Het Florida Department of Health meldt dat infecties die de bloedbaan treffen ongeveer de helft van de tijd dodelijk zijn.

Het risico op levensbedreigende complicaties is hoger bij ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Er is geen bewijs van overdracht van persoon tot persoon.

Hoe wordt Vibrio vulnificus behandeld?

Vibrio vulnificus wordt gediagnosticeerd door bloed-, wondvocht- of ontlastingsmonsters te testen.

Antibiotica worden onmiddellijk toegediend. In agressieve gevallen kan amputatie nodig zijn om geïnfecteerd of afgestorven weefsel te verwijderen.

Hoe kun je jezelf beschermen tegen infectie?

Handel raadt aan om open waterlichamen, zoals de oceaan, rivieren en estuaria, te vermijden als je snijwonden of schaafwonden hebt.

“Om Vibrio voedselvergiftiging te voorkomen, vermijd het eten van rauwe schelpdieren, vooral als je immuungecompromitteerd bent of chronische leverziekte hebt,” voegde hij eraan toe.

“Als je schelpdieren eet, zorg er dan voor dat ze niet lang buiten hebben gestaan en afkomstig zijn van een hygiënische bron.”

