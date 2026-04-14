Allergieseizoen erger dan ooit: waarom je vertrouwde medicijnen niet meer werken

We hebben een sterkere pil nodig.

Elk jaar worden de waarschuwingen voor seizoensgebonden allergieën steeds dringender, net als het koor van gesnotter, genies en gehoest.

De schuld kan gegeven worden aan hogere temperaturen, die “de duur van het pollenseizoen verlengen”, en luchtvervuiling die “de kracht van pollenallergenen kan verhogen”, zegt Dr. Stephanie Mawhirt, allergoloog bij NYU Langone.







Steeds meer volwassenen krijgen de diagnose allergische rhinitis, waardoor het allergie-seizoen steeds ondraaglijker wordt.

Andere menselijke activiteiten kunnen het probleem verergeren, zoals landschapsarchitectuur met niet-inheemse planten die veel allergenen produceren.

Mawhirt vertelt aan The Post dat een combinatie van deze factoren kan verklaren waarom volwassenen steeds vaker gediagnosticeerd worden met allergische rhinitis, of hooikoorts. In 2023 rapporteerde het CDC dat 1 op de 4 volwassenen en 1 op de 5 kinderen in de VS seizoensgebonden allergieën heeft.

Dit kan ook helpen verklaren waarom je vertrouwde allergiemedicijnen niet meer zo goed werken als vroeger.

Er is geen genezing voor seizoensgebonden allergieën, maar veel mensen grijpen dagelijks naar pillen en neussprays om de symptomen te beheersen.

Helaas kan sterkere pollen in hogere hoeveelheden in wezen resistent zijn tegen standaardbehandelingen zonder recept voor mensen met relatief ernstige seizoensgebonden allergieën.

Behalve jezelf opsluiten in een kamer met airconditioning tot juli, raadt Mawhirt aan om je blootstelling aan pollen tot een minimum te beperken door thuis ramen te sluiten, airconditioning of luchtfilters te gebruiken, voor het slapengaan te douchen en OTC-neuszoutsprays te gebruiken.

“Onderzoek ondersteunt het starten van farmacologische therapie, zoals neussprays voordat het pollenseizoen begint, om symptomen te helpen verminderen,” zei ze, eraan toevoegend dat bezorgde personen de pollenbelasting en luchtkwaliteit in hun omgeving kunnen monitoren met apps zoals Pollen Wise of AirRater.







Als je last hebt van seizoensgebonden allergieën, raadt Dr. Stephanie Mawhirt aan om een zoutoplossing neusspray toe te voegen aan je dagelijkse routine voordat het pollenseizoen begint, meestal in het vroege voorjaar.

Als de symptomen aanhouden, kan het tijd zijn om een allergoloog te raadplegen.

Huidtesten en bloedonderzoek kunnen het type allergenen identificeren dat een probleem vormt, inclusief specifieke pollen. Een allergoloog kan ook andere allergische aandoeningen evalueren, “aangezien sommige patiënten met rhinitis ook allergisch astma kunnen hebben of daarvoor vatbaar kunnen zijn,” legde Mawhirt uit.

Sommige patiënten zullen met een allergoloog moeten samenwerken om een gedetailleerder behandelplan op te stellen. Dit kan allergenen-immunotherapie omvatten – ook bekend als allergie-injecties – een “gespecialiseerd behandelprotocol dat gericht is op het veranderen van de manier waarop het immuunsysteem reageert op allergenen,” met als doel “minder reactief te zijn, en op zijn beurt meer tolerant voor allergenen na verloop van tijd.”

Milieuallergieën die allergische rhinitis veroorzaken, kunnen op elk moment in het leven opduiken.

“De prevalentie van allergische rhinitis piekt tussen de 20 en 40 jaar, maar de meeste patiënten hebben al op jongere leeftijd allergieën,” zei Mawhirt. “Er moet een periode van allergische sensibilisatie plaatsvinden, en om deze reden is de jongste leeftijd voor symptomen van milieuallergieën meestal na de leeftijd van 3.”

En hoewel allergische rhinitis veel kenmerken gemeen heeft met een bovenste luchtweginfectie (virale verkoudheid), zijn ze niet hetzelfde.

Beide presenteren zich typisch met neusverstopping, niezen of een heldere loopneus, zei Mawhirt. Maar koorts duidt op een infectie, “en een verminderd reukvermogen of keelpijn komt vaker voor bij een virale infectie.” Neusjeuk is daarentegen meestal geassocieerd met allergieën.

Hoewel het pollenseizoen in het noordoosten doorgaans eindigt rond eind mei of begin juni, meldt de Asthma and Allergy Foundation of America dat studies tussen 1995 en 2011 aantoonden dat warmere temperaturen in de VS het pollenseizoen met 11 tot 27 dagen verlengden.

Climate Central schrijft dit toe aan het aantal “vorstvrije dagen” elk jaar, wat “planten meer tijd geeft om te groeien en allergie-inducerend pollen vrij te geven.”

Van 1970 tot 2025 is het vorstvrije groeiseizoen gemiddeld met 21 dagen verlengd in 173 Amerikaanse steden.

“Naarmate de temperaturen stijgen, rekken de vorstvrije seizoenen zich uit in elke regio van het land, waardoor planten weken extra tijd krijgen om te groeien en pollen vrij te geven,” zei Kristy Dahl, vicevoorzitter van wetenschap bij Climate Central. “Voor miljoenen Amerikanen betekent dat een eerder, langer en vaak intenser allergie-seizoen dat een echte tol kan eisen op gezondheid en dagelijks leven.”

“Het is een duidelijk teken van een opwarmende wereld, gedreven door koolstofvervuiling,” zei ze, eraan toevoegend dat “een langer allergie-seizoen niet iets is om te niezen.”