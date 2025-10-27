Familie Kesbeke viert: Ontdek hun geweldige nieuws!

Fantastisch nieuws voor Oos Kesbeke en zijn zonen Camiel en Silvian:

De Augurkenkoning krijgt een speciale oudejaarsuitzending. In Het Jaar uit met de Augurkenkoning maakt Oos een langverwachte reis naar een bestemming waar hij altijd al naar heeft uitgekeken.

In deze speciale aflevering van De Augurkenkoning krijgen de kijkers een inkijkje in het dagelijkse leven van de Amsterdamse familieonderneming Kesbeke. Na een jaar vol uitdagingen binnen het rijk der augurken, vertrekt Oos naar India. Deze reis is geen vakantie, maar een belangrijke zakelijke onderneming voor zijn augurkenfabriek.

Vertrouwen in de toekomst

Hoewel Oos de trotse eigenaar is, begint hij langzaam maar zeker wat taken over te dragen aan zijn ‘prinsen’, hoewel hij nog niet helemaal klaar is om los te laten, volgens een rapport van RTL.

Nu Camiel en Silvian steeds meer verantwoordelijkheden op zich nemen binnen het bedrijf, kan Oos zijn lang gekoesterde droom om naar India te reizen eindelijk verwezenlijken. “Hij droomt al jaren van deze reis naar het land waar veel van zijn augurken vandaan komen. Nu hij ziet dat zijn zoons klaar zijn om meer verantwoordelijkheid te dragen, heeft hij de sprong gewaagd”, aldus de zender.

Het Jaar uit met de Augurkenkoning

De oudejaarsspecial is te bekijken op zaterdag 27 december om 20.00 uur op RTL 4.

Een jaar vol hoogtepunten en uitdagingen

“Alles wat Oos aanraakt, lijkt in goud te veranderen”, zo werd eerder vermeld in een aflevering van Shownieuws. Echter, het was niet altijd even makkelijk voor Oos. Hij heeft een roerig jaar achter de rug. In september begon een nieuw seizoen, en daarover zei hij: “Toen we het terugkeken, moesten we toch wel even naar de zakdoekjes grijpen.”

“We hebben een week gehad die je niemand gunt”, zei de augurkenkoning in Shownieuws. Hij haalde een voorval aan waarbij zijn zoon Silvian plotseling naar het ziekenhuis moest. Maar na de regen komt zonneschijn; de ondernemer heeft ook een boek gelanceerd waar hij erg trots op is, zie de onderstaande video.

Ondanks hun succes, blijven de Kesbekes nuchter over hun bekendheid. “Wij zijn gewoon een paar Amsterdamse jongens die een augurkenfabriek runnen. Er gebeuren dingen waarvan je je soms afvraagt hoe dat mogelijk is. Het voelt onwerkelijk dat je soms wel honderd of tweehonderd keer per week met iemand op de foto moet. Ik doe het graag, maar soms denk ik nog steeds: wie ben ik eigenlijk?”, aldus Oos.

Internationaal succes!

Het succes van de Kesbekes blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt. Zo kreeg Oos een opmerkelijke recensie over zijn augurken nadat De Murder on the Dancefloor-zangeres Sophie Ellis-Bextor een video maakte over zijn producten. Meer hierover in de onderstaande video.

