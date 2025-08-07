Ontdek het laatste: Fans van De Augurkenkoning opgelet!

Goed nieuws voor alle augurkenfans: dit weekend opent in Zwolle de allereerste augurkensnackbar van Nederland! De bekende Kesbeke familie presenteert een menu waarin zure smaken domineren.

“The sky is the limit”, een uitspraak die perfect past bij de ambitie van ondernemer Oos Kesbeke.

Via het Instagram-kanaal van RTV Oost werd een appetijtelijke video gedeeld die Nederland verraste. “Of het nu gaat om gefrituurde augurken of zure bommen met pindakaas en chocoladepasta, je vindt het allemaal in de eerste augurkensnackbar van het land!”, zo werd er aangekondigd.

Zuur menu

Augurkenprins Camiel Kesbeke onthult in de video de verrassende en creatieve gerechten die op het menu van de snackbar staan. (Lees hieronder verder)

Het bedrijf van Oos Kesbeke beleeft momenteel een hoogtepunt met alle successen en mijlpalen die de fijnproever momenteel ervaart.

Onlangs werd tijdens een diner van de NAVO-top een mousse van zijn eigen zilveruitjes geserveerd aan de Amerikaanse president Donald Trump! Wie weet herinnert de president zich de heerlijke zure smaak nog…

1:08 Donald Trump heeft de augurken van Oos Kesbeke geproefd

Headerfoto: RTL / Tom Cornelissen.