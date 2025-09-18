Oos Kesbeke over nieuw seizoen: Wat een verrassing! Hoe is dit mogelijk?

De Kesbeke familie is een vaste waarde op televisie geworden met hun augurken. William Rutten zegt: “Alles wat Oos aanraakt, lijkt wel in goud te veranderen.” Oos Kesbeke deelt details over het aanstaande seizoen van De Augurkenkoning bij Shownieuws.

Woensdagavond begint het vierde seizoen van de familie Kesbeke op tv. Ze keren terug na een periode vol belevenissen. Oos spreekt hierover samen met zijn zonen Camiel en Silvian.

Bij het terugkijken moesten we zeker naar de zakdoekjes grijpen. Oos Kesbeke

“De eerste aflevering is echt heel emotioneel”, vertelt Oos. “Er was een week die je niemand toewenst.” Hij haalt een voorval aan met zijn zoon Silvian die plotseling naar het ziekenhuis moest. “Bij het terugkijken moesten de zakdoekjes er zeker bij.”

Bekendheid opbouwen

De familie Kesbeke wint steeds meer aan bekendheid en Camiel merkt op: “In het begin is dat even wennen, maar het allerbelangrijkste is de enthousiaste reactie van mensen.”

Oos is bescheiden over hun bekendheid. “Wij zijn gewoon een stel Amsterdamse jongens met een augurkenfabriek. Soms gebeuren er dingen die zo onwerkelijk zijn. Het is bijna niet te geloven dat je zo vaak per week met iemand op de foto moet. Ik doe het graag, maar soms denk ik: wie ben ik eigenlijk?”, deelt hij mee in de video hieronder.

2:02 Een nieuw seizoen van De Augurkenkoning is aanstaande

Uit de hoge hoed

De familie Kesbeke zit nooit stil en alles wat ze aanraken lijkt in goud te veranderen. “We zijn constant bezig met nieuwe producten”, zegt Oos. Camiel voegt toe: “We zijn hier al lang mee bezig. Het is niet zo dat we alles plotseling uit de hoge hoed toveren. Ik vind het jammer als mensen zeggen dat we overal maar een augurk in moeten stoppen. Dat is echt niet waar.”

Toekomstplannen

Binnenkort zullen de Kesbekes vaker in de media verschijnen, niet alleen met hun eigen serie en boek, maar ook in andere programma’s. “We zijn te zien in het Perfecte Plaatje (waaraan Oos meedoet), onze eigen serie op woensdag en ik doe mee aan Expeditie Robinson“, zegt Camiel.

Oos deelt enthousiast zijn ervaringen in het Perfecte Plaatje: “Je moet je soms in allerlei bochten wringen om een goede foto te maken. Soms lijkt het wel gymnastiek.” Wanneer Oos begint over de vele “knopjes op zo’n ding”, plaagt Camiel hem door hem een “boomer” te noemen.

Een augurken-boek

Oos heeft onlangs een eigen boek uitgebracht. In een uitzending van Shownieuws bespreekt William dit en vertelt: “Hij heeft vandaag te horen gekregen dat het boek al naar de vierde druk gaat!”

Hoewel de Augurkenkoning erg trots is, zegt hij in de onderstaande video: “Ik ben gewoon Oos.”