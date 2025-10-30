Waarom Oos Kesbeke écht rust neemt: Ontdek de verrassende reden!

Oos Kesbeke: Drukte in de Fabriek

Oos Kesbeke, de onbetwiste ‘koning van de augurken’, ervaart elke dag topdrukte in zijn fabriek. Maar wanneer zal hij eindelijk wat rust vinden? “Misschien als ik grootvader word, dat ik dan denk: laat iedereen het maar even uitzoeken, ik ga tijd doorbrengen met mijn kleinkinderen. Hopelijk neem ik dan automatisch wat gas terug”, vertelt hij in een interview met Weekend.

De gedachte aan toekomstige kleinkinderen brengt al emoties bij hem naar boven. “Ja, absoluut. Het is prachtig om grootvader te mogen worden. Dat zou voor mij het grootste cadeau zijn,” zegt Oos met een glimlach.

Komst van Kleine Oos

Het idee van een kleine Oos in de familie is nog niet direct aan de orde. “Het zou fantastisch zijn. Maar het belangrijkste voor mij is dat mijn kinderen gelukkig zijn en hun zaken op orde hebben. Dat staat voorop. Pas als dat het geval is, zou het tijd zijn voor een kleine Oos,” aldus Oos.

Oos Kesbeke lanceert een eigen boek

Naast zijn werk met augurken heeft Oos Kesbeke meer ijzers in het vuur, waaronder een eigen realitysoap en een boek, zoals te zien in de bovenstaande video. “We doen soms zijprojecten, maar alleen als we het echt leuk vinden of als het goed past bij ons merk. We wijzen eigenlijk tachtig procent van alle voorstellen af,” legt hij uit.

“Mensen komen met de gekste ideeën bij ons. Ze willen profiteren van het succes dat we nu hebben. Zo kreeg ik laatst een voorstel voor tandpasta met augurkensmaak. Dat soort bizarre ideeën wijzen we direct af,” vertelt Oos lachend.

Oos Kesbeke ontdekt nieuwe hobby’s

Oos is momenteel te zien in Het Perfecte Plaatje, en hij sluit niet uit dat hij ook aan Expeditie Robinson zou kunnen deelnemen. “Misschien moet ik dan wel eerst een paar maanden trainen. Ik hoor van Camiel dat het heel intensief is, maar ik heb andere ouderen in het programma gezien, dus waarom niet?” overweegt hij.

Voorganger in het avontuur

Camiel Kesbeke, de zoon van Oos, heeft al ervaring met overleven op een onbewoond eiland dankzij zijn deelname aan Expeditie Robinson. “Het heeft me echt veranderd. Ik probeer nu opener te zijn naar de mensen die dierbaar voor me zijn,” deelt Camiel.

Meer over zijn ervaringen zie je in de onderstaande video.

