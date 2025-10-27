Oude Afrikaanse Zoogdieren Fossielen: Opmerkelijke Gewoonte van Billen Slepen Onthuld!

Het blijkt dat Toby’s nieuwe truc al duizenden jaren oud is

Recentelijk ontdekte fossielen uit Afrika hebben het 126.000 jaar oude gewoonte van kontslepen door een klein diertje vastgelegd, volgens paleontologen.

De fossielen, opgegraven door het Afrikaans Centrum voor Kustpaleowetenschap, omvatten een sporenlocatie en een duidelijke indruk van kontslepen die naar men gelooft gemaakt is door een klipdas, een stevig knaagdierachtig zoogdier dat lijkt op een prairiehond of gopher met een set vampierachtige tanden, volgens een nieuw verslag in ScienceAlert.

Deze bolvormige dieren, vaak dassies genoemd, overleefden de IJstijd en leven tegenwoordig op rotsachtig terrein in delen van Afrika.

Tot op de dag van vandaag slepen klipdassen hun kont over de grond, vergelijkbaar met honden die lijden aan een parasitaire infectie. Het is niet duidelijk wat deze handeling bij de dassies veroorzaakt, maar ongeveer 126.000 jaar geleden deed een ervan dit en liet een klomp van zijn uitwerpselen op de grond achter.

“In de wereld van de paleontologie is alles wat ongewoon is belangrijk en we voelen ons bevoorrecht om ze te kunnen interpreteren,” schreven de onderzoekers in het rapport.

Het team analyseerde de fossielen tot in de kleinste scheurtjes.

Ze bepaalden dat de indruk van het kontslepen ongeveer 95 cm lang en 13 cm breed was, met vijf parallelle strepen. Ze merkten een verhoogd kenmerk op nabij de buitenrand dat ongeveer 2 cm hoog was.

“Duidelijk werd iets over het oppervlak gesleept toen het bestond uit los zand,” schreef het team.

De fossielen legden het kontsleepgedrag van de klipdassen vast

De onderzoekers onderzochten andere mogelijkheden die snel werden uitgesloten, waaronder theorieën dat het fossiel verbonden was met een roofdier dat zijn prooi sleepte of een schram gemaakt door de slurf van een olifant.

Ze vonden hun antwoord in de locatie van de fossielen. Klipdassen hebben de gewoonte om hun urine en uitwerpselen generaties lang op dezelfde plekken te deponeren, vanwege hun intense gemeenschapsgevoel, legden de wetenschappers uit. Vervolgens ontcijferden ze dat het fossiel tot deze soort behoorde.

In de paleontologische wereld staat gefossiliseerde urine bekend als een uroliet, en uitwerpselen als een coproliet. Vanwege de gewoonten van de klipdassen die duizenden generaties hebben voortgeduurd, grapten de wetenschappers dat de kleine dieren “het leeuwendeel van ’s werelds uroliet hebben bijgedragen.”

“Door het belang van kontsleepindrukken, urolieten, coprolieten en hyraceum te waarderen, en door te leren over de omgeving van klipdassen en andere dieren tijdens het Pleistoceen, zullen we deze innemende wezens nooit meer op dezelfde manier bekijken,” schreven ze.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post