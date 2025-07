Frascati Theater Amsterdam neemt controle: Iconisch restaurant Mappa overgenomen!

Frascati Theater breidt uit met overname nabijgelegen restaurant Mappa

Het bekende Frascati Theater in Amsterdam zal binnenkort het naastgelegen restaurant Mappa overnemen. Voordat de definitieve opening in 2026 plaatsvindt, zal eerst een tijdelijk pop-uprestaurant aan de voorkant van het nieuwe pand deze nazomer zijn deuren openen.

In het tijdelijke pop-uprestaurant zal voorlopig het bestaande menu van Mappa gehanteerd worden. In de komende periode zullen het huidige horecateam en een nieuw aan te stellen Hoofd Horeca samenwerken aan een vernieuwd restaurantconcept. Dit nieuwe concept zal onder andere een aangepast menu, nieuwe openingstijden en een efficiëntere werkwijze omvatten.

Het Frascati Theater, gelegen aan de Nes, beschikt momenteel over vier theaterzalen en twee cafés, namelijk het Frascati Café en het Verbond Café. Het huidige restaurant aan de Sint Barberenstraat, een zijstraat van de Nes, biedt plaats aan 28 gasten in het bovenste deel van het café. In het nieuwe pand zal dit aantal uitgebreid worden naar 48 zitplekken. Bovendien zal het nieuwe pand uitgerust zijn met een aanzienlijk grotere keuken.

Frascati en Mappa zijn kadastraal gevestigd in hetzelfde gebouw en zullen nu samengevoegd worden. Er wordt verwacht dat er een interne doorgang tussen de twee ruimtes gemaakt zal worden. Deze doorgang was reeds aanwezig in het oorspronkelijke ontwerp maar is momenteel afgesloten. Met een relatief eenvoudige verbouwing kan deze verbinding hersteld worden, waardoor het restaurant direct verbonden zal zijn met de kassaruimte van het theater.

Met de integratie van restaurant Mappa aan de Nes 59 wordt een stukje geschiedenis van Frascati hersteld. Het pand opende rond 1810 als een bescheiden Italiaans koffiehuis genaamd Frascati, naar een wijndorp nabij Rome. In 1824 werd het pand uitgebreid met een grote ontspanningszaal, de Salon Frascati, waar meer dan 1500 mensen konden verblijven. In 1879 werd het pand getransformeerd tot een veilinghuis voor onder meer huizen en tabak.

Restaurant Mappa, dat sinds 2001 Italiaanse gerechten serveerde aan de Nes in Amsterdam, was al enige tijd gesloten voordat deze nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden.

