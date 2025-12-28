Martine Wouters heeft recentelijk de functie van directeur op zich genomen bij het Haventheater IJmuiden. Dit theater dient tijdelijk als vervangende locatie voor de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen, welke momenteel een grondige renovatie en uitbreiding ondergaat.

Het Haventheater IJmuiden bevindt zich aan de Dokweg, nabij de haven van IJmuiden, en vervangt tijdelijk de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. Dit theater is in een proces van vernieuwing, waarbij het uitgebreid wordt met een grote schouwburgzaal die 716 zitplaatsen zal tellen, een vlakkevloerzaal met 200 zitplaatsen, een filmzaal voor 80 personen, drie studio’s en een theatercafé. De heropening van het theater is voorzien voor september 2027.

Gedurende het huidige en het komende theaterseizoen zal Martine Wouters zich concentreren op het beheer van het Haventheater IJmuiden. Na deze periode zal zij de leiding nemen over de transitie naar de vernieuwde schouwburg. In haar rol als algemeen directeur overziet zij zowel de artistieke als de zakelijke leiding van de theaters. Jacob Bron, de huidige artistiek directeur, zal haar blijven ondersteunen als adviseur.

Wouters’ carrière begon in de financiële sector, maar al snel maakte zij de overstap naar de culturele sector. Bij het DeLaMar Theater speelde zij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de zakelijke markt en de horeca. Vervolgens werkte zij als hoofd Development bij De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. Onlangs was zij actief als consultant waarbij ze strategieën ontwikkelde op het gebied van educatie, marketing en financiering voor verschillende theaters en culturele instellingen. Daarnaast heeft zij een toezichthoudende rol bij de Theateralliantie en was zij bestuurslid bij Cappella Amsterdam.

Wouters heeft uitgesproken dat ze ‘met enorm veel plezier’ uitkijkt naar de uitdaging om de schouwburg te transformeren tot een ‘prachtig theater en een geweldige ontmoetingsplek in de stad’.