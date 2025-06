Claude eert Freek Rikkerink met ontroerend optreden: Mis het niet!

Tijdens zijn optreden op het Oerrock Festival in Friesland nam Claude de tijd om zijn gedachten te delen over het trieste nieuws (zie video) betreffende Freek Rikkerink van het muzikale duo Suzan & Freek.

Eerder die week had Freek het nieuws gedeeld dat hij ongeneeslijk ziek is. Dit nieuws had Claude diep geraakt. Tijdens zijn optreden richtte hij zich emotioneel tot het publiek. “Het zet je echt aan het denken over het leven,” zei hij, duidelijk geëmotioneerd. “Als alles goed gaat, moet je er echt van genieten. Want voordat je het weet… ja, het is allemaal heel moeilijk om uit te spreken.”

Claude verzamelde zichzelf en vervolgde zijn toespraak tot het publiek: “Ik hoop dat het goed met jullie gaat, dat het goed met jullie zal blijven gaan. Dat jullie gezond blijven en jullie geliefden dichtbij kunnen houden.”

Het moment kreeg een extra lading toen Claude het lied ‘Vas-Y’ aankondigde, een nummer dat hij samen met Suzan & Freek had geschreven. Afgelopen zomer hadden ze nog samen dit nummer op het podium vertolkt. “Zonder te weten dat dit misschien wel de laatste keer zou zijn,” sloot hij zijn toespraak af.

Ook een aankondiging van verwachting

Op dinsdag deelde het duo mee dat bij Freek uitgezaaide longkanker was vastgesteld en dat er geen kans meer is op genezing. In dezelfde mededeling lieten ze ook weten dat ze hun eerste kind verwachten.

“Lieve allemaal, gisteren is onze wereld compleet op zijn kop gezet. We hebben te horen gekregen dat er bij Freek uitgezaaide longkanker is vastgesteld. Door deze uitzaaiingen is er geen kans meer op genezing”, lichtten ze toe in een bericht op Instagram.