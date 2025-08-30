Suzan en Freek genieten volop: Romantische babymoon in beeld!

Suzan en Freek genieten van een vakantie op Ibiza voor de geboorte van hun kindje

Suzan en Freek, het bekende zangduo, zijn momenteel op Ibiza om te genieten van een welverdiende vakantie voordat hun eerste kind wordt geboren. Dit nieuws deelden zij via hun Instagram-account.

Op Instagram plaatsten zij “Babymoon op Ibiza” samen met foto’s van hun tijd op het eiland. De beelden laten zien hoe ze tijd doorbrengen op het strand, genieten van een boottocht en slenteren door de pittoreske straatjes van Ibiza.

In juni maakten Suzan en Freek bekend dat ze een jongetje verwachten. Dit blijde nieuws volgde kort nadat bekend werd dat Freek lijdt aan uitgezaaide longkanker.

Hoopvol nieuws ondanks de ziekte

Ondanks de harde realiteit van Freeks ziekte, heeft het paar recentelijk een positieve update gegeven. Ze proberen zich te focussen op de positieve aspecten van het leven. Op sociale media stonden ze stil bij een bijzonder moment tijdens de zwangerschap van Suzan.

Op Instagram deelden Suzan en Freek een reeks zomerse foto’s met de tekst: “Het leven de laatste tijd”. Ze voegden eraan toe: “Alweer ruim over de helft!” Hiermee doelden ze op Suzans zwangerschap en uitten ze hun dankbaarheid voor deze speciale tijd.

In een recente video-update sprak Freek over zijn gezondheid en gaf hij aan nog steeds hoopvol te zijn ondanks de uitdagingen waar hij voor staat.

