14-jarige uit Texas ontwikkelt app: Detecteert hartfalen in slechts 7 seconden!

Een tiener met een groot hart

Een 14-jarige jongen uit Frisco, Texas, heeft een baanbrekende smartphone-app ontwikkeld die in slechts zeven seconden vroege tekenen van hartziekten kan detecteren.

De app, genaamd Circadian AI, neemt hartgeluiden op, filtert omgevingsgeluiden weg en analyseert de gegevens met behulp van een cloud-gebaseerd machine learning model. Dit gebeurt simpelweg door een smartphone dicht bij de borst te houden.

De app is in staat om hartritmestoornissen, onregelmatige hartslagen, vroege tekenen van hartfalen, indicatoren van coronaire hartziekten en afwijkingen aan de hartkleppen te identificeren.

Siddarth Nandyala, de jonge ontwikkelaar, werd gedreven door zijn wens om kunstmatige intelligentie te gebruiken om mensen te helpen en het gezondheidszorgsysteem te revolutioneren.

“Wat mij echt interesseerde in de gezondheidszorgkant van kunstmatige intelligentie, was de enorme impact en verandering die gemaakt kan worden,” vertelde hij onlangs aan Smithsonian magazine.

“Zelfs één gedetecteerd leven is een gered leven.”

Hij bracht maanden door met het verzamelen van gegevens van ziekenhuizen in de VS en India, en werkte samen met medische professionals en patiënten om zijn app te verfijnen.

Klinische proeven betrokken ongeveer 15.000 patiënten in de VS en rond de 3.500 in India, waarbij de app volgens Nandyala een nauwkeurigheid van meer dan 96% bereikte in het detecteren van hartafwijkingen.

Momenteel is Circadian AI alleen bedoeld voor klinisch gebruik door opgeleid personeel, aangezien het een juist begrip vereist om effectief te kunnen functioneren.

Nandyala benadrukte dat de app een pre-screeningshulpmiddel is en geen vervanging voor traditionele diagnostische methoden zoals EKG’s.

De innovatie van de tiener heeft lof ontvangen van medische professionals, die het potentieel van de app prijzen om de medische zorg vooruit te helpen, vooral in gebieden met beperkte toegang tot gezondheidszorg.

Hart- en vaatziekten, waaronder hartaanvallen en beroertes, zijn wereldwijd de nummer één doodsoorzaak en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 32% van de wereldwijde sterfgevallen.

“Een vroege potentiële diagnose bij patiënten die anders misschien geen toegang tot medische zorg zouden hebben, kan uiteindelijk leiden tot een vermindering van de langetermijnziekte en sterfte door deze aandoening,” zei Jameel Ahmed, een elektrofysioloog aan de Louisiana State University, tegen Smithsonian mag.

Dit is niet Nandyala’s eerste technologische innovatie.

Hij heeft eerder een goedkope prothetische arm ontworpen en STEM IT opgericht — een startup die wetenschaps- en technologiekits voor studenten creëert.

Zijn bijdragen hebben hem een Certificaat van Erkenning van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden opgeleverd en een felicitatiebrief van toenmalig president Joe Biden.

Op slechts 14-jarige leeftijd is hij al eerstejaarsstudent computerwetenschappen aan de Universiteit van Texas.

In de toekomst zou hij graag de mogelijkheden van de app willen uitbreiden om longgerelateerde ziekten zoals longontsteking en longembolie te detecteren met behulp van soortgelijke geluidsanalysetechnieken.

“Ik wil een nalatenschap creëren waarin uitvinders en vernieuwers de grenzen kunnen verleggen en buiten hun comfortzone kunnen treden, daadwerkelijk de wereld ten goede veranderen,” vertelde Nandyala aan Frisco Style toen hij 13 was.

En dat doet hij ook.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post